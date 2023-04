Temperatures pròpies d’estiu a Sabadell

Ara farà un any, el pròxim 21-22 de maig, que es va registrar la primera calorada del 2022, amb registres que es van enfilar fins als 30 graus. Enguany, la primera forta pujada de la temperatura es registrarà durant aquest mes d’abril, segons avisen des del Servei Meteorològic de Catalunya: “A partir d’aquest dijous arribarà una massa d’aire molt càlid que provocarà un notable ascens de la temperatura. El seu punt àlgid serà entre divendres i dissabte”.

Traduït en graus Celsius, aquest episodi excepcional, a Sabadell, no hauria de superar els 25 graus, però en altres indrets, com a Ponent, es podria enfilar fins als 35 graus de temperatura màxima. En qualsevol cas, s’esperen temperatures pròpies de l’estiu. A Sabadell, abans de l’arribada d’aquest episodi de calor, la temperatura mitjana s’ha situat als 13,4 °C, amb màximes que han superat els 25 graus en repetides ocasions, la darrera, el dia de Sant Jordi, superant, inclús, els 26 graus. Segons l’Atles Climàtic de Catalunya (1961-1990), la temperatura d’aquest mes d’abril està per sobre la mitjana històrica del mateix període (+0,4).

Restriccions d’aigua de boca?

D’altra banda, pel que fa a la sequera, i les portes d’acomiadar el mes d’abril d’enguany, aquest mes de maig marcarà el futur a mitjà i llarg termini, davant una sequera que no té aturador: durant aquest mes, i sempre que l’escenari no canvi fins aquest diumenge, l’abril del 2023 passarà a ser el període més sec mai registrat abans, segons dades de l’estació automàtica Sabadell-Parc Agrari, del Servei Meteorològic de Catalunya, amb menys de 2 litres durant trenta dies (1,9 mm). El darrer precedent del període en qüestió va ser el del 2015, amb vint litres.

Davant aquest estrès hídric –els embassaments de les conques internes, que abasteixen Sabadell, es troben al 25%–, recentment, des del Govern han alertat que al setembre es podria arribar a un estat d’emergència, si les reserves baixen del 16%, que implicaria restriccions d’aigua de boca, entre d’altres, si no plou prou. Canvi o no la tendència, ara com ara ja s’ha batut un altre rècord negatiu, en relació amb el cabal del Ter a Ripoll i del Llobregat a Guardiola del Berguedà, avui en mínims històrics dels darrers trenta anys.