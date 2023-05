Punt final a més de seixanta dies sense pluja a Sabadell

Des de finals de febrer, concretament des dels dies 26 i 27, que a Sabadell no es registraven pluges rellevants (superiors als 2 litres). Més de seixanta dies després, el passat dissabte, la pluja va tornar amb força a la ciutat per deixar més de 25 litres en poc menys de dues hores, i trencar així una dinàmica que dia rere dia agreujava l’estat de les zones verdes de la ciutat i del Rodal de Sabadell. Les precipitacions no han estat suficients per acabar amb el dèficit pluviomètric –Des de l’Agència Catalana de l’Aigua s’apunta que per acabar amb la sequera haurien de ploure entre 400 i 500 mm en un mes a les capçaleres dels rius que alimenten els embassaments–, però sí que hauran servit per reduir l’estrès hídric de les zones verdes de la ciutat i del Rodal.

I és que fins al passat divendres, els registres pluviomètrics eren molt minsos, amb menys de 50 litres (49,5) durant gairebé quatre mesos, agreujant una sequera sense aturador, que ja es deixa veure a la ciutat, canviant la fisonomia dels parcs de la ciutat: del verd al marró, en un obrir i tancar ulls, com passa al Parc Catalunya o a la plaça de les Dones del Tèxtil. Prova de la delicada situació és que els 25 litres en poc més d’una hora i mitja registrats a l’estació automàtica Sabadell-Parc Agrari, del Servei Meteorològic de Catalunya, representa més del 50% de la pluja del període 1 de gener 29 d’abril. Durant l’abril del passat 2020, a Sabadell es van registrar més de 170 litres. En el mes que acabem de deixar enrere, ha plogut, només, una sisena part (30) de la registrada fa tres anys, segons dades del Meteocat, i molt per sota de la mitjana pluviomètrica de l’Atles Climàtic de Catalunya (1961-1990) –60 litres–.

Aquests episodis torrencials característics del Mediterrani, tal com ja va succeir a la ciutat el passat 17 d’agost, on es van registrar més de 60 litres a la ciutat, no són els més adequats per a la natura, ja que normalment la taxa d’infiltració es disminueix amb el temps en les etapes ‘inicials d’una tempesta. En pluges com les de dissabte passat, difícilment es produeix escolament, en canvi, en una tempesta sense tanta intensitat, però amb més durada permet l’escolament.

En qualsevol cas, tot i aquests ruixats, benvinguts, però no suficients, “el primer episodi de tempestes extenses de la primavera”, segons detalles del Servei Meteorològic de Catalunya, aquest pròxim mes de maig serà decisiu per a l’entrada o no de noves restriccions a partir del setembre. Recentment, des del Govern han alertat que d’aquí a quatre mesos es podria arribar a un estat d’emergència, si les reserves baixen del 16%, que implicaria restriccions d’aigua de boca, entre d’altres, si no plou prou. Canvi o no la tendència, ara com ara ja s’ha batut un altre rècord negatiu, en relació amb el cabal del Ter a Ripoll i del Llobregat a Guardiola del Berguedà, avui en mínims històrics dels darrers trenta anys. –ahir dilluns, les reserves als embassaments de les conques internes es trobaven al 25% de la seva capacitat–.

El maig cada dia un raig?

Entrats ja en el cinquè mes de l’any, després de deixar un abril que ha acabat amb un episodi excepcional de calor –temperatures superiors als 26 graus a la ciutat–, caldrà veure si el refrany que diu pel maig cada dia un raig serà veritat. De moment, hi ha la possibilitat que aquest primer cap de setmana de mes, la pluja torni a fer acte de presència a la ciutat, a partir de dissabte a la tarda i al llarg del diumenge. En els darrers dos anys, l’any 2021 i 2022, anys en què el territori ja estava sota una sequera creixent, es van registrar menys de 40 litres en cada un dels anys, molt per sota de la mitjana històrica, del període 1961-1990, situada entre els 60 i 70 mm.