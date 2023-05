Raúl Baena: “Ara no ens podem relaxar, encara no està fet”

Màxima confiança i cap relaxació. Aquest és el missatge que ha volgut transmetre el migcampista arlequinat Raúl Baena de cara al partit de diumenge (12 h) a l’Estadi Antonio Solana davant l’Intercity, un altre rival directe del Sabadell en aquesta aferrissada lluita per la permanència. Ara mateix, separats per tres punts i el 2-1 favorable als de Miki Lladó de la Nova Creu Alta.

“La victòria davant l’At. Balears ens va donar molta confiança i a més de guanyar, l’equip va fer un bon joc”, ha explicat Baena. Sobre la remuntada exprés del Sabadell, que ha sumat un 9 de 9 per primera vegada aquesta temporada, considera que “la clau va ser la unitat del vestidor després de la derrota contra el Nàstic. Hem continuat treballant i creixent com a equip i ara han arribat els bons resultats. Estem fent moltes coses bé i tenim les idees molt clares”.

De totes, maneres, l’eufòria que podia notar-se diumenge passat a l’Estadi haurà de quedar aparcada uns dies més. Fins i tot a les xarxes ha aparegut el hashtag #Miracle57 fent referència a l’opció d’accedir al play-off sumant tots els punts en joc. “Serà molt tòpic, però només ens podem centrar en el pròxim partit. La permanència encara no està feta. El que perdi es pot trobar de nou amb problemes i superat per diversos equips. Això encara no ha acabat i no ens podem descuidar ni relaxar. Cal mantenir la mateixa línia dels últims tres partits”.

Sobre l’Intercity, immers en una greu crisi econòmica, el migcampista creu que “sortirà per totes. La victòria al camp del Murcia demostra que està endollat i que aquests problemes extraesportius no els afecten. Espero un partit dur i complicat, com ho són tots en aquesta categoria”.

La lesió muscular després del partit contra la UD Logroñés va frenar la integració de Raúl Baena a l’onze titular. Ara, surt a les segones parts. “Em trobo bé i preparat per aportar el màxim a l’equip. A Las Gaunas em va tocar sortir quan guanyàvem per defensar el resultat i diumenge passat, per intentar col·laborar a assolir la victòria. Estic per ajudar a l’equip amb la meva experiència”.

Per cert, també va llançar un missatge de suport al seu ex equip, l’Espanyol, en una situació crítica a Primera Divisió: “Els hi desitjo tota la sort i espero que es pugui salvar perquè el seu lloc és a la Primera Divisió”.

Esgotades les 50 entrades

El Sabadell tampoc estarà sol a l’Estadi Antonio Solana. Ja s’han exhaurit les úniques 50 entrades que ha concedit l’Intercity al Centre d’Esports. La majoria d’aficionats aprofitaran l’autobús que organitzen el club i les penyes que sortirà a les 4.30 de la matinada de la Nova Creu Alta en direcció a Alacant. El partit és a les 12 hores de diumenge. Una autèntica pallissa per donar suport als arlequinats.