Engruna Teatre ens ensenya a canviar el món, a laSala

Què fa falta perquè el món funcioni diferent? Una mirada diferent. La pregunta i la resposta les formula l’espectacle familiar Dins el cor del món, que la companyia sabadellenca Engruna Teatre estrenarà a laSala, diumenge a les 18h. És una obra inspirada en la novel·la La mujer que buceó dentro del corazón del mundo, de l’autora mexicana Sabina Berma. El mes de juliol saltarà al festival Grec de Barcelona i és probable que posteriorment faci temporada a una sala important de teatre de la capital.

Engruna Teatre explica des de la tendresa, i amb música i dansa com a suport, la història de la Karen, una noia amb trastorn de l’espectre autista. La seva mirada –ben diferent de la de totes les persones que l’envolten– condueix l’espectador a reflexionar sobre el dret a ser un mateix i a preservar l’autenticitat en la rigidesa de la societat actual.

La Karen, que treballa en una fàbrica de tonyina, tot bussejant també ens fa pensar en la relació de l’ésser humà amb la naturalesa i amb els animals. Hi ha una manera més harmònica de connectar amb l’entorn per trobar l’equilibri?

“La novel·la de Sabina Berma ens va encisar, sobretot per com està explicat el concepte de la diferència. L’autora ens narra com les persones amb capacitats diferents són les úniques que poden fer el món diferent”, assenyala Mireia Fernàndez, directora de l’espectacle. “Descobrirem que l’autenticitat rau a trobar la nostra essència i diferència, i només així, la nostra llibertat”, presenta Dins el cor del món.

En contraposició amb la Karen, interpretada fantàsticament per Iria Corominas, l’obra presenta “els humans estàndards”. El concepte fa referència a aquells que segueixen “la manera de fer majoritària, les normes que ens diuen com hem d’actuar, què hem de respondre i com hem de sentir el món”, explica l’actriu.

A l’escenari també hi haurà Anna Farriol, en el paper de la tieta que acull la Karen després que hagi estat abandonada. “És molt bonic veure com el meu personatge, que a l’inici l’intenta estandarditzar, descobreix la seva visió”, avança.

La companyia Engruna Teatre darrerament ha assolit un gran èxit amb les obres Univers i Sopa de Pedres, que va ser programada al Teatre Nacional de Catalunya. El regidor de cultura de l’Ajuntament, Carles de la Rosa, se’n declara fan des d’anys abans d’entrar en política i titlla les professionals de la companyia “d’ambaixadores culturals de Sabadell”.

Per a preparar l’obra, la companyia ha fet residència entre l’Estruch i laSala, durant un mes i mig, aproximadament. I abans, van ser a l’auditori Miquel Pont, de Castellar. “Només puc fer que felicitar la mirada atrevida i valenta d’Engruna Teatre”, s’omple d’orgull Eulàlia Ribera, directora de laSala.