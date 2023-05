Marta Farrés (PSC) defensa que “Sabadell s’ha d’obrir al riu com Barcelona es va obrir al mar”

L’alcaldessa de Sabadell i candidata del PSC a la reelecció a les eleccions municipals del 28 de maig, Marta Farrés, ha afirmat aquest dimecres que “Sabadell ha d’obrir-se al riu com Barcelona es va obrir al mar” per créixer a nivell industrial i així “captar talent”.

En un contacte informatiu amb periodistes a la seu central del PSC a Barcelona, ​​Farrés ha dit estar “obsessionada” amb intentar que “Sabadell sigui una ciutat on viure, però també on treballar”, per la qual cosa vol recuperar sòl industrial i canviar el planejament urbanístic de la ciutat amb l’objectiu de situar més indústries al riu Ripoll. En aquest sentit, la candidata a la reelecció considera necessari fomentar infraestructures com la B-40 per “treure de la ciutat més de 30.000 vehicles pesants”, fer possible la connexió entre Sabadell i l’aeroport de Barcelona via Renfe o impulsar el túnel ferroviari d’Horta que, segons Farrés, “connectaria el Vallès amb el [email protected]”, el districte productiu innovador situat al barri barceloní del Poblenou.

Més enllà dels “projectes estratègics” vinculats a la indústria ia les infraestructures, també ha situat “el dia a dia” de Sabadell com un altre dels eixos centrals de la seva campanya.

“No deixar ningú enrere”

L’actual alcaldessa -des del 2019- situa com a peça clau el compromís de “no deixar ningú enrere” i, en aquest sentit, apunta a la importància de les polítiques d’habitatge per intentar solucionar el problema d’accés habitacional.

“Sabadell és la ciutat, després de Barcelona, ​​amb més vivenda pública de tot el país”, ha recalcat, i ha apostat per continuar treballant en aquest sentit i aconseguir que la ciutat creixi per a tots els seus ciutadans, de manera “compassada”.

Amb la mirada posada a les eleccions municipals, en relació amb possibles pactes, només ha marcat dos límits: l’extrema dreta i l’extrema esquerra que, per a ella, al municipi que lidera està representada per Crida per Sabadell, formació que a les darreres municipals del 2019 va aconseguir ser tercera força amb 3 regidors, darrere d’ERC amb 7 i dels 10 que va treure el PSC.