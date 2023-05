Primera oportunitat del Sabadell per segellar la permanència virtual a Alacant

Primera gran oportunitat. Després del ‘9 de 9’, el nou repte del Sabadell és assegurar virtualment la permanència aquest diumenge (12 hores) a l’estadi Antonio Solana alacantí davant un altre rival directe com l’Intercity. Miki Lladó defuig qualsevol símptoma d’eufòria per centrar-se en el gran objectiu d’aquesta temporada en una jornada que pot aclarir… o embolicar el panorama del descens.

La permanència matemàtica és impossible, però Miki Lladó i els seus homes són conscients que una victòria a l’estadi Antonio Solana significaria un pas virtual. “Tothom té al cap la xifra de 48 punts, però fins que no sigui un fet matemàtic no podem celebrar res. L’equip està amb confiança i energia per assolir l’objectiu”, explica el tècnic santcugatenc, que complirà el seu últim partit de sanció. Veurem si el seu segon, Gerard Bofill, completa el ’15 de 15′ exercint de màxim responsable a l’àrea tècnica.

No li preocupa el clima de certa eufòria que es respira en l’entorn després del ‘9 de 9’ que fins i tot ha fet pensar en cotes més ambicioses. “Cadascú és lliure d’il·lusionar-se en funció dels resultats, això forma part del futbol. El vestidor ho té molt clar. Sabem d’on venim i on estem. També som conscients que si no som capaços de treure un bon resultat d’Alacant, la cosa es complicarà. No es tracta de rebaixar l’eufòria sinó de mantenir la mateixa línia”, subratlla Miki Lladó.

Una de les seves preocupacions és les dimensions del terreny de joc alacantí. “És el camp més petit de la categoria i això pot condicionar una mica el joc. Ens obligarà a fer un partit molt seriós davant un rival que té una plantilla poderosa, amb futbolistes de gran qualitat en la zona ofensiva”, entre els quals es troba l’exarlequinat Pol Roigé, qui ja va marcar a la Nova Creu Alta.

Sense Juanmi Carrión

Miki Lladó no podrà repetir onze perquè cau per sanció Juanmi Carrión. Tot fa pensar que Ricard Pujol ocuparà el carril esquerre i César Morgado tornarà a la titularitat a l’eix juntament amb Pau Resta i Guillem Molina. El tècnic espera recuperar Adán Gurdiel la pròxima setmana i va desvelar que “he parlat amb Sergi Garcia de la seva situació i probablement tindrà minuts a Alacant, amb permís de la resta de companys de l’atac”. El partit també tindrà un punt de morbositat amb el retorn a Cristian Herrera a la seva antiga casa. Va marxar aquest mercat d’hivern dolgut per l’actitud del club alacantí i ara sortirà encara més motivat.

L’Intercity arriba al partit en una situació contradictòria. En l’àmbit institucional, s’acumulen els problemes i el club podria veure’s abocat a la dissolució, segons diferents mitjans, si no aconsegueix una injecció econòmica de 3 milions d’euros abans del 30 de juny. De moment, els jugadors no han cobrat les dues últimes nòmines, una circumstància, però, que no ha afectat el seu rendiment, com demostra el meritori 0-1 assolit la jornada anterior a la Nueva Condomina davant el Real Murcia (0-1).

Com a local, ha sumat els mateixos 25 punts que el Sabadell a la Nova Creu Alta, amb 6 victòries, 7 empats i 4 derrotes. El relleu a la banqueta sembla que ha tingut un efecte positiu: Héctor Alejandro Sandroni va substituir a Gustavo Siviero fent un ‘4 de 6’ i ara l’objectiu és guanyar al Sabadell i allunyar-se de la zona perillosa. Aquesta setmana ha rescindit el contracte el turc Emre Çolak per temes personals.

Mai s’han enfrontat Intercity i Centre d’Esports en terreny alacantí, però el conjunt arlequinat sí que ha jugat a l’escenari del partit, l’ara rebatejat com Antonio Solana. En la temporada 2010/11 es coneixia com la Ciutat Esportiva Villafranqueza i allà disputava els seus partits l’Alicante CF després de perdre la concessió per fer-ho al Rico Pérez. El Sabadell es va imposar per 0-1 (gol d’Isaac Cuenca) i va començar el camí de l’ascens. Ara busca segellar la permanència. L’àrbitre serà Armando Ramo Andrés, del Comitè aragonès, que ha xiulat aquesta temporada el Sabadell-Eldense (1-3).