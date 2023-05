La “festa del pa” arriba a Sabadell

La tercera edició del Congrés Internacional Sabadell – Barcelona Kapital Pa ha començat aquest dissabte a Fira Sabadell. Com el seu nom indica, la temàtica de la fira gira entorn del pa. Però no és queda aquí només. Ja que també se centra en la rebosteria i les pizzes. Així doncs, trobem un congrés adreçat als professionals del sector flequer, amb mig centenar d’expositors i una setantena de forners, que al llarg de les tres jornades seran els encarregats de les ponències i demostracions en els sis obradors disponibles.

Un gran obrador

Des de bon inici l’olor de pa impregna l’ambient. És impossible no notar-la, com tampoc es pot evitar veure els diferents obradors. A cadascun d’ells els mestres forners preparen les seves masses. Posteriorment, les introdueixen al forn, allà on es fa la màgia. Mentrestant expliquen els seus mètodes i tècniques, la majoria de públic escolta atentament, també hi ha qui s’ho apunta per poder-ho recordar més endavant quan ho provi al seu obrador o a casa.

Caminant per la Fira es poden veure les diferents paradetes. Aquestes estan dedicades al sector del pa, en clau alimentaria com dèiem sí, però també en la part de producció. I és que al congrés també es promociona maquinària i productes associats. És el cas d’aquelles empreses que aprofiten l’ocasió per promocionar els seus forns de pa industrial. O també els qui parlen de farines ecològiques o sense gluten. Mentrestant, els visitants també poden aprofitar per fer un tast de pa, pizza o pastissos que s’ofereixen, acabats de fer, des de les paradetes.

La veu dels experts

El congrés és un dels més prestigiosos dins del seu sector. Fet que es pot comprovar en veure la varietat internacional de mestres forners assistents a l’esdeveniment. Amb personalitats com el pizzer italià Micheli Intrieri, el pastisser francès Jöel Defives o el forner argentí Fran Seubert entre altres. “És una fira única perquè promociona el pa de qualitat, la tècnica artesanal i també ens permet conèixer a altres experts del sector”, comenta Nuño de Ramalhos. Aquesta empresa és nascuda a Portugal i es dedica als forns de pa industrial.

En l’àmbit nacional també han participat forners de renom com el veterà Arturo Blanco i una jove promesa, el subcampió mundial de pa i 3r al mundial The Best of Embassador du Pain, Enric Badia. Hem parlat amb ells per conèixer com és la seva professió i com veuen actualment el sector.

“És una fira per compartir, aquí tots professionals i posem en comú els nostres coneixements. Per nosaltres és una festa del pa”, explica Arturo Blanco. Aquest forner i assessor treballa com a freelance i col·labora amb una de les empreses presents, Salva. “Amb la pandèmia la gent va començar a fer pa, descobrint que no era tan fàcil. Això ha fet que ara valorin més la nostra feina”, assegura. Pel que fa a l’etern debat entre el pa industrial i l’artesanal, Blanco creu que és més important el procés que la quantitat: “La clau està en el fet que el producte sigui bo i mantingui la tècnica de sempre”, afirma.

“A la família sempre hem estat forners, des de petit vaig voler ser-ho”, comenta Enric Badia en explicar-nos els seus orígens. Nascut i criat al barri d’El Clot, el jove forner és una de les promeses del sector català. A Barcelona va fer els primers passos, a Sabadell va aprendre la resta estudiant a la Baking School (carrer dels Calders 32). “Els últims anys m’he centrat en els concursos, una experiència genial perquè més enllà dels resultats et permet aprendre molt”, confessa. En preguntar-li pel nivell català ho té clar: “Cada cop fem més bon paper als campionats internacionals i es va notant. Anem aprenent i construint bona base, que és el que ens cal”.

El Congrés Internacional Sabadell – Barcelona Kapital Pa s’ha celebrat durant aquest cap de setmana, acabant el dilluns 8 de maig. Una cita que, des d’organització, es vol mantenir a Sabadell i que enguany ha previst una assistència de 2.500 persones.