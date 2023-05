El congrés del pa arriba a la ciutat per quedar-s’hi

Sabadell acull des d’aquest dissabte i fins al pròxim dilluns 8 de maig la tercera edició del Congrés Internacional Sabadell – Barcelona Kapital Pa, que enguany arriba a la ciutat amb la intenció d’establir-s’hi després de dues edicions a Barcelona. “Hem vingut perquè teníem la intenció de descentralitzar-lo de Barcelona. Si funciona, tal com desitgem, la nostra intenció a partir de la pròxima edició implicar la ciutat i convertir-ho en la setmana del pa”, explica Eduard Verdaguer, director de Panàtics, la plataforma organitzadora d’aquest esdeveniment internacional.

El congrés, adreçat als professionals del sector flequer, compta amb mig centenar d’expositors i una setantena de forners, que al llarg de les tres jornades seran els encarregats de les ponències i demostracions (hi haurà sis obradors), amb l’objectiu de “donar prestigi al forner, ja que temps enrere era una professió mal vista, i reivindicar la qualitat del pa, clau per a una bona alimentació”, afegeix.

Enguany, i a diferència d’altres edicions, el ventall dels professionals s’amplia a pastisseria i pizzeria, fet que preveuen arribar als 2.500 visitants. Entre els expositors al congrés, hi haurà la presència d’empreses de la ciutat, com és el cas de GPG Grupo Prat Gouet, dedicada al disseny i fabricació de forns de pa industrial: “És un orgull per a una empresa de Sabadell que un congrés com Kapital Pa se celebri a la nostra ciutat. Volem recordar que Sabadell té també una de les millors escoles, la Baking School Barcelona Sabadell”, explica Núria Corbera responsable de l’empresa sabadellenca, mentre detalla que “és una proposta innovadora, atractiva que promou i reivindica el pa de qualitat. Els forners i totes les empreses afins del sector del pa, aplaudim i donem suport a aquest tipus d’esdeveniments”, apunta.

En aquest sentit, el responsable de l’oficina de Turisme de l’Ajuntament de Sabadell, Lluís Matas, amb qui Panàtics ha col·laborat per a la tercera edició del congrés Sabadell – Barcelona Kapital Pa, afegeix que “aquest esdeveniment de primera línia fan que Sabadell pugui ser capital i que altres sectors també se’n puguin beneficiar, com el sector hoteler o el de la restauració”. Des de l’empresa santquirzenca Dispan, també presents en el congrés internacional, realcen la importància que té en el sector flequer: “No existeixen gaires esdeveniments tan específics com aquest congrés, que ens permet connectar amb altres professionals del sector de la fleca i pastisseria, crear aliances amb els gremis del sector i enfortir les relacions amb els nostres clients.”, apunten des de Dispan, que enguany serà la seva tercera participació.