Les llicències d’obres es redueixen a dos mesos i mig

Si hi ha un indicador que determina l’estat del sector de la construcció a la ciutat és el temps quees triga a emetre una llicència

d’obres. Històricament, ha suposat un estira-i-arronsa entre l’Ajuntament i el sector (arquitectes, constructors, promotors, etc.). L’Ajuntament de Sabadell assegura que tanca el mandat que finalitza a final de maig amb dos mesos i mig de temps de mitjana el que triga a emetre el primer informe per a la concessió de llicències d’obres a la ciutat.

Aquest temps s’ha reduït considerablement segons el consistori en els últims anys, ja que el 2019 era de set mesos. Des del sector no hi ha dades exactes, perquè el càlcul és diferent (es fa sobre tot el procés de tràmit) i les últimes dades de què disposa el Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya (COAC) sobre la ciutat de Sabadell són del 2021. En tot cas, el delegat del COAC al Vallès Occidental, Fermín Aparicio, celebra que la situació actual ha millorat respecte als anys anteriors, en què Sabadell era el municipi que trigava més a tramitar una llicència d’obres entre una trentena de grans municipis segons les dades recollides entre una enquesta dels col·legiats.

Aparicio explica que el fet que el 2019 Sabadell tingués aquestes xifres “va provocar un terratrèmol a l’Ajuntament, els va fer molt mal i van posar-hi remei. El 2021 van passar a ser els setzens”; és a dir, es va reduir el temps d’espera de mitjana per tramitar una llicència. Concretament, mig any, passant de 9,2 mesos a 8,6. Registres millors que Sant Cugat (12,8), Badalona (10,7) o l’Hospitalet (8,7); i pitjors que Barcelona (8,2), Girona (7) i Terrassa (6,5).

“Era una demanda que teníem”

L’alcaldessa, Marta Farrés, es mostra satisfeta per haver aconseguit que, ara, el temps que es triga de mitjana a emetre el primer informe per a la concessió de llicències d’obres sigui de dos mesos i mig. Farrés ho celebra perquè creu que això permet que “les empreses puguin tirar endavant projectes”, i afegeix que “era una de les demandes que teníem i una eina fonamental per afavorir l’activitat econòmica a la ciutat, que és la que dona feina a la gent”.

Habiliten les consultes per internet

Amb els nous expedients que s’estan tramitant s’està posant en marxa les consultes per internet. Una bona notícia segons el COAC perquè “és un exercici de transparència que cap altre ajuntament té”. Permet fer un seguiment continuat de la tramitació de les llicències d’obres i estalvia trucades i correus electrònics entre professionals i tècnics del consistori. I, també, permetrà veure el temps exacte que es triga a emetre cada llicència.