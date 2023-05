La Caminada Popular torna aquest diumenge a Castellar

La Caminada Popular de Castellar del Vallès és una de les festes de l’excursionisme per excel·lència al municipi. Enguany, se celebrarà aquest diumenge, 14 de maig. Serà la 33a edició, una cita molt esperada després d’un llarg parèntesi provocat per la pandèmia de la covid-19. Per a l’ocasió, l’Ajuntament de la vila ha organitzat tres itineraris diferents, de 4, 8 i 16 km.

La sortida oficial de la prova es farà de manera lliure entre les 7.30 i les 8.30 hores, des del control situat al vestíbul de l’Auditori Municipal Miquel Pont, previ segellat de la butlleta d’inscripció. A partir d’aquí, els participants faran el recorregut que hagin escollit, per tornar novament al vestíbul de l’Auditori per al control d’arribada. La prova és de caire no competitiu i busca promoure els hàbits saludables, alhora que serveix per conèixer la riquesa de l’entorn natural de Castellar.

Les inscripcions per poder participar a la caminada es podran formalitzar aquest divendres, 12 de maig, al local del Centre Excursionista de Castellar, entre les 18 i les 20 hores, o bé el mateix dia de la prova, al vestíbul de l’Auditori, a partir de les 7.30 i fins a les 8.15 hores. En el cas dels recorreguts llarg i mitjà, cada participant haurà de pagar 7 euros, excepte els menors de 25 anys i els majors de 65 anys, per als quals el preu serà de 5 euros, mentre que per realitzar el recorregut curt cada participant haurà d’abonar 2 euros.

Els recorreguts

Itinerari curt, 4 km , Plaça del Mirador, plaça Major, c/ Major, c/ de l’Església, c/de la Higuera, Parc de Canyelles, camí de Canyelles, Pla de Palau, Menhir del CEC, corriol del Torrent de Canyelles, pista de can Cadafalc, font dels Casots, Sot d’en Goleres, Era d’en Petasques, c/del Puig de la Creu, c/del Centre, plaça del Mirador.

, Plaça del Mirador, plaça Major, c/ Major, c/ de l’Església, c/de la Higuera, Parc de Canyelles, camí de Canyelles, Pla de Palau, Menhir del CEC, corriol del Torrent de Canyelles, pista de can Cadafalc, font dels Casots, Sot d’en Goleres, Era d’en Petasques, c/del Puig de la Creu, c/del Centre, plaça del Mirador. Itinerari mitjà , 8,5 km , Plaça del Mirador, plaça Major, c/ Major, c/ de l’Església, c/de la Higuera, Parc de Canyelles, camí de Canyelles, Pla de Palau, Menhir del CEC, corriol del Torrent de Canyelles, carena de Canyelles, Serra de Pinós, el Serradell, Àrea d’Esbarjo de Les Arenes. Tornada a Castellar en autocar.

, , Plaça del Mirador, plaça Major, c/ Major, c/ de l’Església, c/de la Higuera, Parc de Canyelles, camí de Canyelles, Pla de Palau, Menhir del CEC, corriol del Torrent de Canyelles, carena de Canyelles, Serra de Pinós, el Serradell, Àrea d’Esbarjo de Les Arenes. Tornada a Castellar en autocar. Itinerari llarg, 16 km, Plaça del Mirador, plaça Major, c/ Major, c/ de l’Església, c/de la Higuera, Parc de Canyelles, camí de Canyelles, Pla de Palau, Menhir del CEC, corriol del Torrent de Canyelles, carena de Canyelles, Serra de Pinós, el Serradell, Àrea d’Esbarjo de Les Arenes, el Sabater Vell, els Bullidors, Sot del Pujol, cal Joan Coix, camí del Riu, Sant Feliu del Racó, passera de can Juliana, gorg d’en Fitó, torrent de Canyelles, el Brunet, església de Sant Esteve, plaça del Mirador.