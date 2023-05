El PP engega la campanya de la “il·lusió per tornar i ser decisius”

El Partit Popular ha estat el darrer en relació amb els altres partits polítics a donar el tret d’inici de campanya a les eleccions del pròxim 28 de maig. L’alcaldable Cuca Santos, acompanyada de la número 2, l’advocada Maria Melero, i d’altres membres de la llista dels populars, entre els quals, Jaume Torras, David Cortés i Ángel González, han escollit la plaça de Còrdova, al barri de Can Llong, per fer la tradicional encartellada.

“Tinc molta il·lusió per poder representar a la meva ciutat d’acollida, la que porto al cor, la que visc i la que vull continuar vivint“, ha assegurat una eufòrica Cuca Santos. A poc més de dues setmanes per conèixer si els populars tornaran o no al consistori, l’alcaldable del Partit Popular ha encetat la campanya per la porta gran: “Demano el vot a tots els sabadellencs perquè crec que la ciutat té un futur molt millor del que ofereix el govern actual. Les enquestes i els sondeigs ja ens diuen que no només tornarem sinó que podem ser decisius”.

Finalment, ha avisat als seus adversaris polítics que durant aquestes dues setmanes “no baixaré al fang, perquè jo parlaré de les nostres propostes. Ni guerres ni debats, perquè això és el que no vol la ciutadania. Els sabadellencs volen solucions i el preocupa la cistella de la compra, les pensions, la seguretat i les ocupacions”.