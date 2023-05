El Sabadell vol aprofitar la primera ocasió per certificar la permanència

Després de fer un espectacular ‘10 de 12’, el Sabadell té aquest diumenge (12 h) la primera gran oportunitat de lligar la permanència davant un altre rival directe com La Nucía. Amb 9 equips involucrats, les combinacions són infinites, però en el cas del conjunt arlequinat tot està condicionant a un factor gairebé infal·lible: la victòria. Amb 49 punts, podríem parlar de salvació virtual que es convertiria en matemàtica si l’Intercity cau el dissabte al Johan Cruyff i l’At. Balears no puntua a l’Stadium Gal. També es podria consumar diumenge a la tarda amb altres resultats. De totes maneres, el més important és fer la feina que depèn del Sabadell.

És el moment, com ha insistit de nou el tècnic Miki Lladó. Després de l’empat al camp de l’Intercity, ho tenia molt clar i va qualificar el Sabadell-La Nucía com “el partit de l’any, el partit de la temporada, el partit de la permanència”. Tres conceptes que expliquen a la perfecció la transcendència dels tres punts. “Sortirem decidits a guanyar. Amb els 49 punts ho tenim fet i aquest és l’objectiu. Veig els jugadors molt convençuts, han fet uns entrenaments excel·lents aquesta setmana… Estem molt endollats”,

El santcugatenc torna aquest diumenge a la banqueta després de complir la seva sanció. “Reconec que des de dalt es veu el futbol més lentament i pots apreciar millor els espais, les posicions, la visió del camp en general. Però m’agrada tornar al meu lloc i tocarà espavilar per veure-ho tot més de pressa”. Espera un rival que “competirà bé. Guanya poc, però perd poc. Es protegeix bé per fora, té futbolistes amb talent com Javi Gómez i puntes que saben aprofitar les centrades de banda”.

El doble 3-1 contra Castellón i At. Balears va trencar la negativa dinàmica a la Nova Creu Alta i Miki admet que “aquests dos resultats han estat un factor importantíssim per tenir bones sensacions i més confiança. Abans estàvem més tensats. Estem molt agraïts a l’afició, sempre ens ha donat el seu suport. Aquest diumenge és el dia, no el d’Osasuna Promesas”.

Confirmada la lesió muscular que deixa a Ricard Pujol fora de combat la resta de temporada, pot tornar Juanmi Carrión al carril esquerre, on també es podria ubicar Sergi Garcia després del bon rendiment a Alacant en el seu retorn. “És una possibilitat, però en principi el Sergi és extrem. Està molt motivat, amb moltíssimes ganes de tornar a jugar a casa i segur que tindrà minuts”, ha avançat Miki Lladó. D’altra banda, el tècnic recupera a Adán Gurdiel en la convocatòria.

El rei de l’empat

La Nucía ha empatat 19 dels 35 partits disputats fins ara. És el rei indiscutible de les taules. Ha guanyat els mateixos partits que ha perdut (8). L’agònica victòria davant el Calahorra li va donar aire i ara busca un cop d’efecte a la Nova Creu Alta. A fora és un equip perillós: quatre triomfs i set empats. Per la banqueta ja han passat tres tècnics: l’exarlequinat César Ferrando, Guillermo Fernández i l’actual Mario Cartagena., que va començar la temporada a l’equip juvenil. Encara no coneix la derrota.

Un dels al·licients serà el retorn de Juan Delgado. No és gens habitual que un futbolista jugui a un estadi amb dues samarretes diferents en la mateixa temporada. Doncs això és el que passarà aquest diumenge amb el davanter eldenc, que va començar la lliga al Sabadell com a titular, però aniria perdent protagonisme i en el mercat d’hivern va emigrar a La Nucía. Dos gols d’arlequinat (Amorebieta a casa i Johan Cruyff) i tres, de moment, amb l’equip alacantí.

El partit serà dirigit pel col·legiat basc Daniel Palencia Caballero i només existeix un antecedent a la Nova Creu Alta: l’1-0 de la temporada 19/20 amb gol d’Óscar Rubio. En els prolegòmens serà homenatjat l’extècnic del Centre d’Esports, Pedro Mari Uribarri, l’últim entrenador a assolir l’ascens arlequinat a Primera Divisió fa 37 anys. El dissabte haurà dirigit els veterans del Galdakao contra el Sabadell a Olímpia.