Miki Lladó : “És un premi col·lectiu i ara també es pot pensar abans en el futur”

Content, feliç, radiant… Així ha aparegut Miki Lladó en la roda de premsa posterior a la celebració, sobre la mateixa gespa, de la permanència matemàtica a Primera Federació. El club va apostar per ell en un moment molt delicat, el mes de desembre, i ha sabut respondre amb uns números gairebé de play-off en aquesta segona volta. El tram final és espectacular, amb un registre de ’13 de 15′ que ha estat clau per certificar la continuïtat a la categoria amb dues jornades d’antelació.

Miki també ha parlat en clau de futur deixant entreveure que estaria encantat de liderar el projecte de la pròxima temporada, encara pendent de l’aterratge definitiu del nou grup inversor americà i les possibilitats econòmiques, un tema que podria quedar definitivament concretat en un parell de setmanes quan acabi la competició.

SENSACIONS: “Vaig dir que hauríem de patir fins a l’última jornada i m’he equivocat, per sort. És evident que no puc fer travesses. De debò, penso que l’equip ha competit molt bé en aquest tram final de la temporada i tots els jugadors han fet un pas endavant, rendint a un nivell altíssim. Ho han merescut”.

MÈRITS COMPARTITS: “La permanència és un premi col·lectiu, de tots els estaments del club, començant pel Jordi Bransuela i acabant per aquesta gran afició que ens ha donat suport sempre. I quan dic sempre, també em refereixo als moments difícils, quan l’equip tenia moltes dificultats. L’afició és una gran protagonista d’aquesta fita, ha estat increïble”.

PARTIT DIFÍCIL: “Ens ha costat, sobretot a la primera part, per la bona estructura defensiva de La Nucía. Era un partit llarg, amb un primer plat, un segon i gairebé hem hagut d’esperar a les postres, molt dolços, per assaborir la victòria. L’expulsió ens ha afavorit i l’equip ha sabut ser dinàmic i vertical. També estic content pels gols de dos jugadors que treballen moltíssim i han estat pilars fonamentals durant la temporada com Guillem Molina i Armando Corbalán“.

CLAUS DE FUTUR: “Amb la permanència lligada, penso que podem tenir una capacitat de perspectiva per mirar el futur amb optimisme i amb tranquil·litat. Ens pot permetre començar a dibuixar amb més temps la planificació de la pròxima temporada, independentment de qui estigui al capdavant”.

DRET A NEGOCIAR: “El meu únic pensament era assolir la permanència. Penso que a partir d’aquí, haver-ho aconseguit et dóna el dret a negociar o a ser sondejat. El que passi no ho sé. El més important és que es pot aprendre de les situacions dels dos últims anys per formar una plantilla tan competitiva com sigui possible i amb les màximes garanties possibles dins de les limitacions econòmiques que pugui tenir el club. Ara tenim temps: cal aprofitar-ho”.

OPCIÓ DE LA COPA DEL REI: “Ara tenim dos dies de festa i a partir del dimecres començarem a preparar el pròxim partit a Cornellà amb la intenció de guanyar. Si en l’horitzó tenim la possibilitat de la Copa del Rei, ens ho plantejarem com a nou objectiu”.

El club, a l’expectativa

El president Esteve Calzada, el director general, Bruno Batlle, el representant del grup inversor, Pau Morilla, o el responsable de l’àrea esportiva, Àxel Torres, han compartit l’alegria de la permanència a la llotja i després als vestidors i fins i tot a la gespa, on Calzada va felicitar a tots els jugadors. Ara ja cal pensar en el futur i començar a prendre decisions, sabent que l’equip continuarà a Primera Federació, condició clau per confirmar l’entrada dels nous inversors que haurien de completar l’ampliació de capital aprovada en l’última Junta General d’accionistes.

Segons ha pogut constatar el Diari de Sabadell, la feina de Miki Lladó i també del director esportiu, Jaume Milà, amb un encert absolut en el mercat d’hivern, ha deixat molt satisfets als actuals rectors del club i la intenció és oferir-los la renovació, sempre condicionat a l’opinió dels futurs accionistes que tot apunta tindran una incidència molt directe en les decisions de caràcter esportiu. Venen dies de novetats.

FOTOS LLUÍS FRANCO