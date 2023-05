El Sabadell certifica matemàticament la permanència (2-0)

Fet. El Sabadell ha certificat la permanència a Primera Federació amb una treballada victòria davant La Nucía (2-0) que ha arribat a la segona part amb dos inesperats golejadors, Guillem Molina i Armando Corbalán. La festa s’ha desfermat a la Nova Creu Alta enmig de l’emotiu homenatge al tècnic basc, Pedro Mari Uribarri.

La presència de Raúl Baena, en detriment d’Armando Corbalán, ha estat l’única novetat a l’onze de Miki Lladó, qui ha tornat a la banqueta després de la seva sanció. No ha començat gens bé el Sabadell, amb imprecisions i dubtes. Fins i tot el conjunt alacantí ha tingut la iniciativa en els primers minuts sense amenaçar Ortolá. Aviat s’ha pogut veure, però, que el seu primer manament era la disciplina defensiva i mantenir a ratlla els homes ofensius arlequinats. Ho ha aconseguit.

La transcendència del partit s’ha notat sobre la gespa. Cap equip volia assumir excessius riscos. Això s’ha traduït en poques concessions. El Sabadell ha millorat amb el pas dels minuts, però sense trobar la fórmula per generar perill. Li ha faltat velocitat i també s’ha vist perjudicat per les interrupcions constants. Un llançament de falta d’Alberto Fernández a la xarxa exterior i, sobretot, una rematada de Pau Víctor dins de l’àrea que ha rebutjat Valens han estat les millors opcions del conjunt de Miki Lladó. També ha donat un ensurt La Nucía en una arribada de Javi Gómez que David Astals ha avortat de manera providencial. El 0-0 del descans reflectia la manca d’idees i escassa determinació d’uns i altres.

Golejadors inesperats

A la represa, calia posar-hi més intensitat i afegir una dosi d’ambició. A més, l’equip alacantí s’ha quedat en inferioritat per l’expulsió de Thomas Dasquet per doble amonestació en el minut 51. El tècnic visitant ha reaccionat reforçant l’estructura defensiva amb un doble canvi. Miki també ha mogut peces, entrant Corbalán i Álex Gualda per Baena i Altimira respectivament. Tampoc en superioritat numèrica ha aconseguit el Sabadell imprimir el ritme necessari per crear situacions d’avantatge davant un rival ben tancat.

El futbol sempre té sorpreses i un defensa, Guillem Molina, s’ha encarregat de desembussar el partit amb una canonada espectacular, impressionant, des de més de 30 metres. El central de Valls s’ha estrenat com a golejador en un moment providencial. L’1-0 ha canviat totalment el guió. La Nucía s’ha quedat sense forces i el camí ha fet baixada per un Sabadell clarament superior.

Ha pogut sentenciar Armando Corbalán en un xut al travesser, però més sort ha tingut en el minut 79 aprofitant un rebuig del porter Valens per deixar el 2-0 i desfermar l’eufòria a la Nova Creu Alta. A més, arribaven bones notícies de l’Stadium Gal amb la victòria del Real Unión davant l’At. Balears per arrodonir la festa sobre la gespa. Permanència lligada amb dues jornades de marge i encara queden opcions per accedir a la Copa del Rei.

FITXA TÈCNICA

Sabadell: Ortolá; Guillem Molina, Pau Resta, César Morgado, Carrión (Moha, m. 81), Raúl Baena (Corbalán, m. 60), David Astals, Sergi Atimira (Álex Gualda, m. 60), Pau Víctor, Cristian Herrera (Vladys, m. 81) i Alberto Fernández (Sergi Garcia, m. .70).

La Nucía: Valens; Romera, Toner, Álex Salto, Javi Gómez (Eneko Delgado, m. 70), Adri León (Bustillo, m. 70), Dasquet, Jorge Garcia (Ángel López, m. 54), Juan Delgado (Mariano Sanz, m. 43), Ismael Gutiérrez i Raigal (Borja Calvo, m. 54).

Àrbitre: Daniel Palenlcia Caballero (Comitè basc). Grogues: Sergi Altimira, César Morgado, Corbalán; Adri León; Vermella: Dasquet (per doble amonestació, m. 51).

Gols: 1-0, minut 65: Guillem Molina; 2-0, 79: Armando Corbalán.

Incidències: 4.017 espectadors a la Nova Creu Alta. En els prolegòmens del partit s’ha fet un emotiu homenatge a Pedro Mari Uribarri, l’últim tècnic a assolir l’ascens a Primera del Centre d’Esports. Ha estat acompanyat per exjugadors arlequinats i els veterans, a més de Rafa Marañón, Julià Garcia i Honved Orriols.

FOTOS: LLUÍS FRANCO