Obramat, el Magatzem dels professionals de la Construcció i la Reforma, obre el 30 de maig, des de les 7h del matí, un nou magatzem a la província de Barcelona, ara a Sabadell, al carrer de la Serra de Galliners, 24.

Obramat amplia la xarxa de magatzems per estar més a prop dels seus clients de la comarca del Vallès Occidental. A Obramat tenen clar quin és el seu propòsit: ajudar els professionals de la construcció i la reforma en la seva experiència de compra, i posar-los-ho tot el més fàcil possible, assessorats sempre per altres professionals com ells.

El seu magatzem està dissenyat per estalviar temps i diners a tots els clients que necessiten materials i productes per a les seves obres: l’horari és ininterromput des de les 7 del matí, amb productes per a tots els oficis del sector en un mateix lloc.

A més a més, Obramat es compromet a oferir els preus més baixos de la zona (IVA inclòs), de les millors marques líders en els seus sectors i estoc sempre disponible per a tots els projectes d’obra i reforma.

Més de 8.700 m2 de superfície amb 20.000 productes de construcció i reforma per a qualsevol tipus d'obra i amb un pati de materials de construcció de més de 3.000 m2 on s'accedeix directament amb el vehicle.

I encara més: a obramat.es els clients poden fer les seves compres amb enviament en 24 hores amb transport adaptat per a productes pesants i voluminosos, o també poden recollir-les en només 2 hores al magatzem.

Què més ofereix Obramat Sabadell als seus clients?

Pàrquing gratuït amb 333 places i places adaptades per a vehicles de grans dimensions.

i places adaptades per a vehicles de grans dimensions. 16 caixes : 4 de ràpides i 4 de gran volum per facilitar la càrrega al vehicle.

: 4 de ràpides i 4 de gran volum per facilitar la càrrega al vehicle. Finestres a mida disponibles en PVC i alumini.

disponibles en PVC i alumini. Servei tintomètric que produeix a l’instant més de 20.000 colors.

que produeix a l’instant més de 20.000 colors. Planificador de cuines.

Devolucions gratuïtes en un termini de 100 dies… i molts més serveis.

Descobreix més informació a obramat.es