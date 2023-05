Més de 200 persones participen en la 33a edició de la Caminada Popular a Castellar

Castellar va viure el passat cap de setmana una de les tradicions assenyalades en vermell al calendari. La 33a edició de la Caminada Popular va aplegar un total de 217 persones en el seu retorn després dels anys de pandèmia. Com a novetat d’enguany, els participants podien escollir entre 3 itineraris: el curt de 4 quilòmetres, el mitjà de 8 quilòmetres i el llarg de 16 quilòmetres.

Com és habitual, la sortida es va fer de manera lliure entre les 7.30 i les 8.30 hores del matí, des del vestíbul de l’Auditori Municipal Miquel Pont, havent segellat prèviament la butlleta d’inscripció. A la zona de sortida i arribada, hi van passar multitud de participants durant tot el matí. Molts, un cop finalitzada la caminada, van passar a recollir alguna cosa per omplir l’estòmac després de la matinal.

Els tres recorreguts

Des del centre de Castellar, els participants que feien el recorregut llarg passaven per la Plaça d’El Mirador, la plaça Major, el carrer Major, el carrer de l’Església, el carrer de Lahiguera, el parc de Canyelles, el camí de Canyelles, el Pla de Palau, el menhir del CEC, el corriol del Torrent de Canyelles, la carena de Canyelles, la Serra de Pinós, el Serradell, l’Àrea d’Esbarjo de Les Arenes, el Sabater Vell, els Bullidors, el sot del Pujol, cal Joan Coix, el camí del Riu, Sant Feliu del Racó, la passera de can Juliana, el gorg d’en Fitó, el torrent de Canyelles, el Brunet, i l’església de Sant Esteve, per finalitzar novament a la plaça d’El Mirador.

Els participants de l’itinerari mitjà van tornar en autobús des de l’Àrea d’Esbarjo de Les Arenes i els que optaven pel recorregut curt feien un circuit pels voltants més propers a la vila. Com no podia ser d’una altra manera, tots els participants es mostraven satisfets després de la sortida, que serveix també per redescobrir entorns naturals de la vila.

L’organització de la Caminada Popular, a càrrec de l’Ajuntament i el Centre Excursionista de Castellar, ha comptat en aquesta edició amb la col·laboració de l’ADF, Colònies i Esplai Xiribec, Ràdio Club Castellar, la Colla del Senglar, el Grup Il·lusió i ha rebut el suport de la Diputació de Barcelona.