La Festa del Cine torna a Sabadell: preus, entrades i pel·lícules

La cita més popular del setè art, la Festa del Cine, ha tornat aquesta setmana a Sabadell, de dilluns 15 a dijous 18 de maig. Durant aquests quatre dies les entrades als cinemes Imperial i Eix Macià tenen un preu de 3,5 euros.

Per aconseguir el descompte a les entrades durant la Festa del Cine només cal acreditar-se gratuïtament per internet, de forma individual o grupal, per a un màxim de 10 persones.

Cal omplir un formulari i rebràs l’acreditació al correu electrònic. Cal presentar-la en el mòbil o impresa a l’entrada dels cinemes.

Els menors de 14 anys i els majors de 60 anys no necessitaran l’acreditació, poden gaudir de la promoció només ensenyant el DNI.

Podeu consultar les pel·lícules i els horaris de les cartelleres als portals del cinema Imperial i Eix Macià. Les entrades es poden adquirir a les taquilles o bé al web del cinema.

Algunes de les pel·lícules que es poden veure a les sales sabadellenques seran, per exemple, Guardianes de la Galaxia, de Marvel; Fatum, protagonitzada per Luis Tosar; la terrorífica Posesión Infernal: el despertar; el film d’animació basat en un dels jocs de consola més populars de tots els temps, Super Mario Bros; i dues comèdies, com ¡Vaya Vacaciones! i Book Club: ahora Italia.