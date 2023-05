El XXIII Festival Internacional de Música de Sabadell alegrarà els vespres d’estiu

La 23a edició del Festival Internacional de Música de Sabadell proposa un total de set espectacles de diversos gèneres musicals als tres espais en els quals es portarà a terme 8 de juny al 12 de juliol, amb l’organització de Joventuts Musicals de Sabadell. El Festival s’ha presentat el matí de dimarts al Saló del Teatre Principal, en una roda de premsa amb Joana Soler, presidenta de l’entitat organitzadora, acompanyada dels membres de la junta directiva Mercè Alsina i Manel Sabés.

Per bé que sota la denominació de Festival Internacional de Música de Sabadell la d’aquest any sigui la 23 edició, la iniciativa celebra en realitat el seu 50è aniversari. Va començar el 17 d’agost de 1973 amb el nom de Festival de Música de Sabadell i, des de llavors, ha anat evolucionant fins a adoptar la seva forma i nomenclatura actuals. “Per tant, estem presentant el Festival més antic de la ciutat, convertit en una autèntica referència dins i fora de Sabadell”, sintetitza Joana Soler.

Els set concerts d’aquesta edició es portaran a terme al Teatre Principal de Sabadell, el pati del Casal Pere Quart i l’Amfiteatre dels Jardinets de l’Espai Cultura Sabadell, en aquest darrer cas amb un espectacle compartit amb el Fresc, el Festival d’Estiu de la ciutat. El programa aposta per l’eclecticisme d’estils i propostes, però amb un denominador comú: “En tots els casos, volem que el públic vingui a gaudir de la música de forma distesa, aprofitant els vespres d’estiu”, diu Soler.

El programa

En aquest sentit, tots els concerts, excepte l’inaugural, es portaran a terme a l’aire lliure. El programa s’iniciarà amb un concert extraordinari del pianista sabadellenc Daniel Ligorio al Teatre Principal (8 de juny, 20h). Ligorio presentarà a Sabadell Frederic Chopin: Les cartes del poeta, un viatge musical i literari per la vida del compositor polonès, des de la seva infantesa fins els últims anys de vida.

Bona part de les propostes del Festival es duran a terme al pati del Casal Pere Quart. El 15 de juny (20h) serà el torn de La Vella Dixieland amb un repertori de temes i autors clàssics del jazz que s’aprofitarà per fer un homenatge, en forma d’artista convidat, al trompetista terrassenc Josep M. Farràs. El 22 de juny (20h) el XXIII Festival Internacional de Música de Sabadell rebrà el cor Barcelona Gospel Messengers amb l’espectacle Dance! Messengers sing Motown que dona una nova sonoritat a alguns dels grans èxits del mític segell Motown (de Marvin Gaye, Lionel Richie, Stevie Wonder o The Jackson 5, entre d’altres) arranjats per Ramon Escalé

La proposta de Joventuts Musicals de Sabadell també reserva espai per a les propostes sabadellenques. La Cobla Mediterrània, sota la direcció de Bernat Castillejo, actuarà al Festival (29 de juny, 20h) amb un Homenatge a Manuel Oltra i amb la participació de la soprano Marta Valero i de Josep Maria Serracant com a narrador. Una setmana després (3 de juliol, 20h) serà el torn de l’Orquestra d’Acordions de Sabadell que, sota la direcció de Miquel Àngel Maestro, presentarà De Hollywood a Broadway, un recorregut través de la música de les pel·lícules i els musicals més icònics de tots els temps en el qual hi haurà alguna que altra sorpresa.

El 6 de juliol (20h) el Festival el protagonitzarà The Hanfris Quartet. Aquest quartet de musica a capella presentarà a Sabadell l’espectacle 3 dècades de pop-rock en català. La 23a edició acabarà amb Gema 4 i el seu espectacle Tiempo a tempo, en el qual el quartet de musica cubana establert a Barcelona fa un recorregut pels seus 30 anys de trajectòria musical. Aquest darrer concert es realitzarà conjuntament amb el Fresc Festival a l’Amfiteatre dels Jardinets de l’Espai Cultura Sabadell, un espai on precisament va originar-se la iniciativa de Joventuts Musicals.

Entrades ja en venda

Les entrades per a tots els concerts ja estan en venda a través de la plataforma online de l’Ajuntament de Sabadell i a la taquilla del Teatre Principal (de divendres a dissabte d’11.00 a 13.00 i de dimecres a dissabte de 18.00 a 20.00) i també a la plataforma Codetickets pel concert de Gema 4.