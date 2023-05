L’Aplec de Castellar Vell arriba amb restriccions pel risc d’incendi

El 43è Aplec de Castellar Vell, que tindrà lloc aquest diumenge 21 de maig, arriba enguany marcat per les restriccions. Així, la jornada no comptarà amb el tradicional concurs d’arrossaires a causa de l’elevat risc d’incendi. L’organització ha pres aquesta decisió després de fer una consulta al cos d’Agents Rurals, que cada any era l’encarregat d’autoritzar un permís extraordinari per tal de poder fer foc a terra per a una vintena de paelles amb motiu d’aquest esdeveniment.

En aquesta edició, ni l’Ajuntament ni els Agents Rurals han considerat oportú que es pugui fer aquesta activitat gastronòmica. A més, i seguint la mateixa línia, el dia de l’Aplec també estarà prohibit fer foc amb gas i utilitzar les barbacoes, tot i que sí que es podrà portar menjar de casa. La decisió va en consonància amb la nova normativa de la Generalitat que estableix que en cas que el risc d’incendi sigui de nivell molt alt o extrem no es podrà fer foc en àrees d’esbarjo. “És una llàstima que no es pugui fer l’arròs, perquè es viu una estona molt divertida en grups. Però almenys podrem ser-hi i gaudir de l’entorn, portant el nostre menjar”, explica la Rosa, que fa més de vint anys que participa en l’Aplec.

El consistori demana a la ciutadania la màxima col·laboració i que s’extremin les mesures de precaució ja que aquest any l’Aplec, que es du a terme a l’entorn natural, es farà en unes condicions excepcionals de sequera i de risc incendi. En cas de pluja o de restriccions a l’entorn natural (Pla Alfa), les activitats de l’Aplec s’anul·laran. “Patim perquè les previsions meteorològiques no són molt optimistes, però esperem que no s’hagi de suspendre ni quedi deslluït”, detalla ella mateixa.

Les activitats que sí que es faran

Malgrat la suspensió del concurs d’arrossaires, l’Aplec mantindrà bona part de la seva programació habitual d’activitats. Així, es farà el concurs de creacions de flors boscanes que proposa l’Escola Nocturna, els jocs de cucanya a càrrec de Colònies i Esplai Xiribec i les actuacions de les colles castellarenques de Ball de Bastons, Ball de Gitanes, els Castellers de Castellar, els Gegants de l’ETC i Tucantam Drums. A més, també es farà un taller d’estampació amb elements naturals que s’inclou en la programació de “Viu el Parc”.

D’altra banda, el Centre d’Estudis de Castellar – Arxiu d’Història proposa una visita guiada a l’interior de l’ermita, que anirà a càrrec de l’arqueòleg Jordi Roig, mentre que el Centre Excursionista de Castellar ha organitzat una trobada oberta Urban Sketchers Dibuixant Castellar, al costat de l’ermita. En aquest cas, les persones que hi vulguin participar hauran de portar les seves llibretes i estris per dibuixar.

Durant tot el dia hi haurà animació musical amb DJ a càrrec de Vilabarrakes i servei de bar que oferirà el Ball de Gitanes.

Accés en vehicle i a peu

El consistori ha detallat que entre les 7 i les 9 del matí, la Policia Local controlarà l’accés en cotxe a l’esplanada de Castellar Vell, que només es permetrà per descarregar estris, i que es tornarà a obrir a partir de les 17 hores.

Enguany també s’ha habilitat un formulari per tal que les persones amb mobilitat reduïda puguin arribar-hi en vehicle fora d’aquest horari. Així, les sol·licituds són obertes a les persones usuàries de cadires de rodes, que depenguin de bastons per poder moure’s bé o que tinguin alguna dificultat per accedir-hi a peu.

Pel que fa a l’accés a peu, es recomana seguir l’itinerari de natura editat pel Centre Excursionista de Castellar, que està senyalitzat amb punts blaus i que passa per Ca n’Oliver o pel Castell i arriba a Castellar Vell.