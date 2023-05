Cristian Herrera: “Tinc contracte per l’any vinent, però m’agradaria continuar al Sabadell molts més”

El Sabadell afrontarà les dues últimes jornades amb la permanència assegurada, l’opció de la Copa a l’horitzó i també amb els interrogants de futur sobre jugadors claus en aquesta gran segona volta. Un dels més decisius ha estat Cristian Herrera, que va arribar en el mercat d’hivern procedent de l’Intercity. Set gols, tres assistències i una enorme incidència en el joc ofensiu. De fet, una estadística demostra que ha participat en més del 50 % dels gols anotats.

El davanter de Santa Coloma de Farners ha explicat quina és la seva situació de manera molt clara i natural. “Quan vaig venir em van plantejar un contracte fins a final de temporada o amb un any més. Vaig preferir aquesta segona opció perquè jugar al Sabadell em semblava una gran oportunitat. Tinc contracte per l’any vinent i personalment, m’agradaria continuar aquí molts més. Em sento molt bé, el tracte del club i l’afició ha estat excel·lent…”

D’altra banda, ha reconegut que “quan les coses surten bé, és normal que arribin coses. El meu agent m’ha comentat l’interès de diferents clubs i això em fa sentir orgullós, però torno a insistir que la meva intenció és complir el contracte amb el Sabadell, no només la pròxima temporada sinó algunes més. Sóc un jugador ambiciós i penso que el club també ho serà la pròxima temporada. M’agradaria participar en un projecte guanyador i amb aspiracions importants”. Caldrà esperar, però en principi Cristian deixa clar el seu desig.

“Una alliberació”

Després d’assolir la permanència matemàtica, Cristian admet que “ha estat com una alliberació després d’una temporada molt complicada, amb alts i baixos i moments durs. Hem fet un tram final espectacular: som el millor equip de les tres primeres categories nacionals en les últimes 5 jornades amb el nostre ’13 de 15′. Això té molt de mèrit”.

De totes maneres, ara es plantegen nous reptes. “És normal que després d’aconseguir el principal objectiu, vinguin uns dies de certa relaxació i tranquil·litat, però a partir d’aquest dimecres ja pensem en el Cornellà i el meu missatge és lluitar per un lloc a la Copa del Rei. És una possibilitat molt maca per un club històric com el Sabadell. La pressió més gran serà pel Cornellà que lluita per la permanència. Nosaltres, sense tanta pressió, podem fer un bon futbol”.

Una vegada més, l’equip tindrà el suport de l’afició. En les últimes hores ja s’ha arribat a la xifra de 200 entrades venudes tot i l’elevat preu (20 euros). “Mai ha fallat, ens ha donat suport fins i tot en els moments més difícils. Ha estat un motiu més per lluitar per la permanència. Mereix que el club estigui mols més amunt per història i massa social. Em sento orgullós de pertànyer al Centre d’Esports i m’agradaria continuar molts anys més”, ha reiterat.

Finalment, preguntat per quin gol dels 7 marcats li ha agradat més, Cristian Herrera reconeix que “tots tenim el record del gol que vaig marcar al UD Logroñés des del mig del camp i sota la pluja, però per la seva importància jo em quedo també amb el de l’At. Balears que va suposar el 2-1 en un moment clau. Era un rival directe i va ser el punt d’inflexió per aquesta gran ratxa”.