Josep Rull, a Sabadell: “La Gran Via és un dels espais més contaminats de Catalunya”

L’obsessió de Junts per Sabadell és la contaminació a la Gran Via i l’impuls de la Ronda Nord entre Sabadell i Terrassa. El candidat dels juntaires a Sabadell, Lluís Matas, ha defensat la construcció d’aquesta infraestructura per a drenar i destensar el que ell anomena l’autopista urbana de Sabadell. “Set quilòmetres que travessen Sabadell i contaminen i afecten 53.000 veïns”, ha lamentat l’alcaldable. Matas ha defensat el seu projecte acompanyat de la presidenta del Parlament de Catalunya, Laura Borràs, i l’exconseller de Territori, Josep Rull, a la intersecció de la Gran Via amb la carretera de Prats de Lluçanès, un punt d’alta congestió viària.

Rull, exconseller de Territori, ha defensat la necessitat d’impulsar la Ronda Nord entre Sabadell i Terrassa i ho considera una aposta per tenir “major qualitat de vida”. “La contaminació atmosfèrica a la Gran Via de Sabadell és elevada, és un dels espais més contaminats de Catalunya”, ha assegurat. Per l’exconseller de Territori, la també anomenada ronda del Vallès, hauria de permetre la connexió entre la B-40, la ronda Oest de Sabadell i la B-124 i rebaixar la contaminació acústica i atmosfèrica de la Gran Via. “Això no és el Quart Cinturó, ni la B-40 que s’acaba a Terrassa, això és una infraestructura al servei del territori”. Rull, de fet, ha posat l’accent en el fet que la infraestructura ha de servir per descongestionar també els accessos a la C-58.

A banda d’alliberar els nuclis urbans, l’exconseller també ha posat sobre la taula la importància de la infraestructura a nivell estratègic: “Els vallesos concentren el PIB brut industrial més elevat de Catalunya, necessiten les infraestructures per drenar polígons industrials i reactivar l’economia productiva”, sosté. Considera que anar en contra de la Ronda Nord és anar en contra dels interessos de l’economia i de les persones.

Crítiques a ERC pel futur de la ronda

El discurs de Junts no ha estat exempt de trets a ERC de Sabadell. “ERC envia totes les pilotes fora de la porteria”, ha ironitzat Matas. El candidat ha criticat que des d’ERC no hi hagi “claredat” a l’hora d’establir quina és l’estratègia per a la ronda i ha preguntat al cap de files local d’ERC, Gabriel Fernàndez, fins on portarà la negativa a impulsar la infraestructura. “Són els de la pancarta del no”, considera Matas.

El juntaire considera que la contaminació i la mobilitat és un dels principals problemes de Sabadell i critica que ERC hagi pactat amb el PSC la tirada endavant de la infraestructura per després “desdir-se’n”. Després de les declaracions de Gabriel Fernàndez, que garanteix que si ell és alcalde s’oposarà a la Ronda Nord, Matas es pregunta “qui menteix”.

Junts obre foc per la gestió de Rodalies

La presidenta del Parlament ha posat l’accent també en el “caos” del servei de Rodalies: “Estem en un moment d’indigència ferroviària“. Borràs ha assenyalat directament a l’Estat i “l’infrafinançament a Catalunya” com els responsables i titlla els diferents governs centrals de tenir “manca de voluntat política”. Segons dades de la Generalitat, en els darrers 15 anys, s’han fet 84 quilòmetres de vies a Madrid i cap a Catalunya.

“De la inversió prevista per Adif a Catalunya, només n’executa un 24%; a Madrid, un 153%. Les dades són incontestables”, destaca Borràs, que també ha carregat contra ERC: “Han aprovat els quatre darrers pressupostos de l’Estat i no s’ha fet mai el traspàs del servei de Rodalies”, ha assenyalat, en relació amb les negociacions amb el govern espanyol. Segons Borràs, el “desastre” ferroviari té segles, PSOE i comuns, com a responsables de la gestió, i republicans, com a col·laboradors. Considera que l’única solució per revertir-ho és la independència.