El Sabadell, amb 500 seguidors a l’RCDE Stadium, no vol afluixar pensant en la Copa

Amb la permanència matemàtica a la butxaca, el Sabadell afronta la penúltima jornada aquest dissabte (19.30, horari unificat) davant un Cornellà que es juga la vida. El conjunt arlequinat tindrà el suport de més de 500 seguidors a les graderies del majestuós RCDE Stadium.

Tot i la tranquil·litat que va suposar assolir la permanència, el tècnic, Miki Lladó, s’ha encarregat de deixar clar que “l’equip continuarà competint. És normal un ambient més distès durant la setmana després d’assolir l’objectiu principal, però tenim altres al·licients per lluitar. Relaxació? Això que no hi compti ningú. Només pensant en els 500 aficionats que vindran ja hem de fer un bon partit i oferir una gran imatge”.

Accedir als llocs que donen accés a la pròxima edició de la Copa del Rei s’ha convertit en el nou repte de l’equip arlequinat. Ara mateix l’última plaça és per al SD Logroñés, amb dos punts més. Té un partit força complicat al camp de l’Intercity. “No estarem pendents del seu resultat perquè primer hem de centrar-nos en el nostre. Després, ja veurem”. Fins i tot el Sabadell podria aspirar a una hipotètica sisena posició amb xifres de play-off en aquesta segona volta. “Només hem perdut 4 partits de 19. Sabíem que s’havien de fer uns grans números per assolir la permanència”.

Sergi Puig i deu més

El tècnic santcugatenc va admetre que hi haurà algunes rotacions a l’onze, començant per la porteria amb la titularitat de Sergi Puig. “No es tracta de premis ni de fer experiments sinó que tenim jugadors que han participat menys, però tenen un bon nivell. De totes maneres, l’onze serà molt semblant al dels últims partits, només hi haurà alguns retocs”. Una baixa segura és Armando Corbalán, per sanció, i tot apunta a la titularitat de Raúl Baena. També té moltes opcions de sortir d’inici Sergi Garcia, autor del gol de la victòria en el partit de la primera volta a la Nova Creu Alta.

Amb l’aigua al coll

La UE Cornellà afronta aquest partit amb l’aigua al coll, fora de descens només per l’average general. Amb la permanència penjant d’un fil, està obligat a guanyar per no viure una última jornada dramàtica a Los Pajaritos. El conjunt de Gonzalo Riutort ofereix uns números com a local molt discrets: només 6 victòries, per 9 empats i 3 derrotes. Cal destacar la presència dels exarlequinats Alfred Planas i Ramon Folch. Els màxims golejadors són Rubén Enri i Francesc Fullana amb sis gols.

Els duels entre Cornellà i Sabadell han canviat de signe aquestes dues últimes temporades. En les cinc primeres d’enfrontaments a Segona B, zero victòries arlequinades en un total de 9 partits (4 derrotes i 5 empats). La malastrugança es va trencar a Primera Federació amb el 0-1 al Municipal del Baix Llobregat (gol de César Morgado) i el 2-1 a la NCA. En l’actual, 1-0 i ara veurem si continua l’idil·li en l’escenari de l’RCD Stadium.

L’àrbitre serà el gallec Daniel Pastoriza Iglesias, amb un antecedent força especial pel conjunt arlequinat: el 0-2 d’Olot que va certificar l’agònica permanència a Segona B la temporada 18/19. També va dirigir el Sabadell-Teruel amb el mateix desenllaç favorable (2-0).