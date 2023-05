ERC aposta per convertir l’aparcament del Vapor Turull en una plaça amb equipaments

L’aparcament de zona blava del Vapor Turull, al carrer de la Creueta (Centre), tindrà els dies comptats si ERC guanya les eleccions municipals a Sabadell. Els republicans han anunciat aquest divendres des d’allà mateix que tenen a punt un projecte de 14 milions d’euros per transformar aquest espai en una plaça verda amb equipaments cívics i culturals. L’alcaldable, Gabriel Fernàndez, vol capgirar la situació “anacrònica” d’aquest espai perquè “urbanísticament, és un desastre que tinguem al mig de la ciutat una superfície de tants metres quadrats d’asfalt per cotxes”.

Els republicans volen rehabilitar el Vapor Turull -és patrimoni protegit- i construir un nou equipament a l’altra banda de l’actual aparcament. Entremig, una plaça verda ocuparia la totalitat de l’espai, i no hi hauria lloc per aparcar els cotxes, que es dirigirien a l’aparcament soterrat del Passieg, amb preus de zona blava per evitar que els conductors donin voltes buscant aparcament.

Què hi haurà exactament en aquests dos espais es decidirà més endavant. “El projecte concret l’acabarem d’acordar amb la gent”, ha explicat el candidat. Però el que està decidit és que el que hi haurà donarà resposta a dues mancances específiques del Centre i de la ciutat: un centre cívic -dit així o d’una altra manera, però un “espai cívic”; i un equipament cultural “per encabir més d’una funció”. Es vol escoltar a tothom i decidir.

Fernàndez es compromet a tenir resolta aquesta zona el pròxim mandat, tot i que admet que serà una cursa contrarellotge perquè els processos administratius sempre són llargs. En tot cas, es treballarà amb la intenció que a mitjans del 2027 estigui fet.

La candidata número 8, Alícia Valencia, ha subratllat el paper d’espais com aquest com a punts de cohesió social i de lluita contra l’emergència climàtica. “Els ajuntaments no poden continuar d’esquena al canvi climàtic i al canvi de fons que suposa reprensar uns pobles i ciutats pensats per a les persones i no per als cotxes, de forma respectuosa amb el medi ambient”, afirma.

Plaça de Muriel Casals?

ERC vol que el futur espai verd es digui plaça de Muriel Casals. La Junta de Portaveus va aprovar el febrer del 2020 dedicar un carrer o una plaça a l’economista sabadellenca, expresidenta d’Òmnium Cultural, morta en un accident el 2016. L’aprovació es va fer a proposta dels republicans.