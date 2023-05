VÍDEO | El test ràpid a Marta Farrés, candidata del PSC a les eleccions de Sabadell

La candidata del PSC i alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, se sotmet a un test personal per conèixer-la una mica millor.

Parella? Sí.

Fills? Una.

Alguna creença? Ser bona persona.

Una fòbia? Em marejo amb la sang.

Una mania? A l’ordre. Tinc la taula plena de pòstits i retoladors de colors.

Una por? A les agulles.

Un racó de Sabadell? Un dels racons que m’agrada és la Via Aurèlia. Hi he passat tota la infantesa i la joventut.

Un restaurant de la ciutat? L’Amanidor, que el porta gent de CIPO amb discapacitat intel·lectual.

Amb qui aniries a sopar, si poguessis triar qualsevol persona del món? Soc poc mitòmana, però m’hauria agradat conèixer i anar a sopar amb Madeleine Albright.

Practiques esport? Ara no. Feia spinning.

Un llibre d’un autor sabadellenc que t’hagis llegit en l’últim any? Memòria de l’aigua, de la Montse Barderi.

Una programa de televisió? La família estem molt enganxats a Eufòria.

Una sèrie? El ala oeste de la Casa Blanca i qualsevol relacionada amb Star Wars.

A Sabadell, llegeixes el Diari de Sabadell, i a en l’àmbit nacional, a través de quin mitjà t’informes? Inteto fer una ullada ràpida a tota la premsa, però és veritat que ara, amb les xarxes, m’informo molt amb el mòbil.

Política per tota la vida? En política hi estaré, una altra cosa és si és en càrrecs institucionals o no. En política, sempre.

Si no fossis polític ara mateix, series… Vaig estudiar Ciències Polítiques, per tant, segur que estaria en alguna cosa de l’administració. Però per dir-te una cosa diferent, m’agradaria ser interiorista.

El teu millor moment en la política? Un moment molt bonic va ser quan vaig ser alcaldessa de la ciutat.

I el pitjor? Segurament el mateix dia, quan vaig sortir escortada de l’Ajuntament. I com a alcaldessa, quan he d’acompanyar algú a dir una mala notícia.

Un polític municipal amb qui aniries a fer una cervesa? No bec alcohol, però aniria a fer una Coca-Cola amb qualsevol polític municipal.

Un polític municipal amb qui obriries un negoci (d’una altra formació)? Amb el Lluís Matas, per obrir un restaurant.