Marea popular en defensa de la sanitat pública

Gairebé un miler de persones, segons la policia municipal, s’han manifestat aquest dissabte a Sabadell en defensa de la sanitat pública. Convocats per la Comissió d’Entitats per la Sanitat Pública i sota el lema ‘Rescatem la Sanitat Pública’, els manifestants han iniciat el seu recorregut a la plaça de Sant Roc i s’han dirigit fins al Taulí. Un breu recorregut que ha creuat el Passeig, la Via Massagué i ha enfilat pel carrer Vilarrúbias fins a entrar a la Gran Via.

Lluita històrica

La cita ha tingut dos moments àlgids. Un a l’inici i l’altre al Taulí. El primer s’ha viscut al Passeig. Allà el metge i fundador de Marea Blanca Catalunya, Antonio Barbará, ha esperonat al públic amb arguments sobre les mancances que pateix el sistema sanitari i les necessitats de mobilitzar-se en la seva defensa. “La situació és crítica i cal posar una marxa més en aquesta lluita històrica”, ha reblat per a continuació afegir: “Pensàvem que ja ho teníem, però hem vist que cal tornar-ho a lluitar sense defallir per exigir els nostres drets”.

Unes paraules que subscrivia Dolors, membre de la Comissió: “Fa temps que els nostres CAP es troben en estats molt precaris, això no pot ser. Calia protestar, i per això som aquí, és un dia clau perquè ens vegin i ens escoltin”.

Més de 60 entitats

Durant el trajecte s’han pogut escoltar diversos càntics de protesta. La majoria eren contra les retallades i la privatització. Però també hi ha hagut demandes per la salut mental, la pediatria i queixes al Departament de Salut. Unes necessitats que els manifestants han reivindicat com a “bàsiques i urgents” tant per Sabadell com pels municipis propers. I és que a banda de veïns i associacions sabadellenques a la convocatòria han participat una 60a d’entitats, moltes d’elles d’altres localitats de la comarca.

És el cas del Grup Progeriàtric de Badia del Vallès. “Nosaltres reclamem una residència al municipi, perquè un 22% de la població té més de 65 anys. Hem anat 4 vegades a la Generalitat, però no ens han donat cap resposta clara”, ha explicat Juan Sánchez, president del Grup.

Una altra veu és la de Maria Fátima, membre de la vocalia de Sanitat de l’AV de Ca n’Oriac. “Al barri tenim dos ambulatoris en situació precària i ens calen més recursos per atendre perquè amb el que tenim no és suficient”, ha explicat. Ella confia en el fet que la mobilització serveixi, però en cas de no ser escoltats ho té molt clar: “Si fa falta continuarem lluitant, fins que ens facin cas”.

Arribada al Taulí

El punt final de la convocatòria ha estat el Parc Taulí. Davant l’hospital i dalt d’un escenari els convocants han llegit un manifest. En aquest han destacat temes com les retallades en l’Atenció Primària, la millora de les condicions laborals del personal sanitari o una major inversió al sector. “La situació és alarmant, estem en perill, i per això diem prou. Reclamem una sanitat digna universal i publica i exigim compromisos i solucions a les administracions” han expressat al comunicat. Unes demandes que han rematat amb una contundent afirmació: “Tot el que exigim és un servei que vetlli per les nostres vides”.