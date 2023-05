Compte enrere per la festa major de La Creu Alta

Ja queda ben poc per la festa major de La Creu Alta. La que és considerada la festa major petita de la ciutat torna els propers 26,27 i 28 de maig. Una de les cites més esperades al barri, que enguany arriba carregada d’activitats, celebracions d’entitats i amb algunes sorpreses. Així ho han explicat aquest dissabte els membres de la comissió de festes. Tot en un acte celebrat a les noves instal·lacions de la S.C Colon (El Casinet).

Tradició i novetats

Les celebracions d’enguany, amb més d’un centenar d’activitats, donen vida a la festa. “Hi ha coses noves com el Joc del Milió, el Torneig de Botifarres o el ball de la Víbria i d’altres típiques de la cultura popular del barri”, ha explicat Josep Serra, vocal de cultura de l’AV de veïns. I és que com no podia ser d’altra manera els concerts, la dansa, les excursions i la cursa no faltaran en aquesta nova cita.

Any de celebracions

Si l’anterior edició va servir per celebrar el 125è aniversari de la festa, en aquesta edició seran les entitats les que prendran protagonisme. Així doncs, aquest 2023 es commemoren els 20 anys de Llamps i Trons, els 5 anys del reconeixement de Patrimoni Festiu de Catalunya, els 40 anys de Diables i Gegants de La Creu Alta, els 75 anys del Creu Alta Sabadell Handbol, els 25 anys del Creu Alta Sabadell Bàsquet entre altres col·lectius. Unes celebracions especials que començaran durant la festa major i que, segons la comissió, probablement acaben ampliant-se en una jornada especial, ja que com s’ha expressat “pel barri són totes un orgull”.

20 anys de Llamps i Trons

Un cop més un dels moments clau serà el protagonitzat per Llamps i Trons. Proves amb les quals els joves i no tan joves del barri mantindran la ‘lluita’ que es produeix des de ja fa 20 anys als carrers del barri. “Hem tornat a l’emblemàtic cartell de sempre, i com ja és tradició tindrem actes i proves durant tota la setmana”, ha informat Ivet Fochs, Membre Coordinadora Jove de la Creu Alta “Llamps i trons”.

Així doncs, el dijous hi haurà la prova sorpresa i el divendres el correbars temàtic puntuable. Ja al dissabte se celebrarà el torneig de futbet, el llançament de pinyols d’oliva, la tarda d’esplais, el torneig d’escacs i el bàsquet nocturn. Finalment, diumenge hi haurà el torneig d’handbol i la cursa de carretons. Fochs també ha aprofitat la seva intervenció per parlar d’aqueles activitats que ja estan en marxa. És el cas del típic concurs d’Instagram, també ho ha fet la gimcana d’El Tallaret amb 20 preguntes i el joc del rotllo.

Fochs també ha aprofundit en l’aspecte de la víbria, explicant que apareixerà divendres vespre amb un ball exclusiu i característic de la festa major. A més a més, ha afegit que la pròxima setmana, de dilluns a dijous, també hi haurà activitats com per exemple un sopar de pinxos o una cercavila.

Coincidència amb eleccions

El calendari i la tradició manen. És per això que aquesta edició coincidirà amb les eleccions municipals del pròxim dia 28. “Són les eleccions les que han coincidit amb la festa, ja fa més de 150 anys que la fem ja estaven avisats”, ha comentat entre rialles Joan Rifer, membre de la comissió. “Hi ha uns quants espais que no podrem utilitzar perquè seran centres electorals, com són les pistes de Samuntada, així que hem hagut d’adaptar-nos i plantejar noves ubicacions”, ha afirmat Serra. Segons Fochs un dels casos on sí que ha afectat és al torneig de futbet en tenir menys espais.

Tallaret d’Honor

El premi, atorgat per l’associació de veïns, d’enguany serà per Jaume Marco Perpiña, un dels creadors de Llamps i Trons i president del Motor Club de Sabadell. “És una persona amb molta vinculació al barri i creiem que ja el mereixia, potser ja fa anys que li hauríem d’haver donat”, ha reblat Rifer.

Punt lila

Durant la festa hi haurà dispositius especialitzats. És el cas del punt lila, a càrrec de Cúrcuma i un punt informatiu anomenat ‘Som Nit’, a càrrec de Creu Roja Joventut.

Així doncs, amb tot a punt, la festa major de La Creu Alta ja ha començat a escalfar motors. En el camí el barri sencer es prepara per gairebé una setmana ben intensa que se supera any rere any.