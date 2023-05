L’alcaldessa i alcaldable de Barcelona, Ada Colau, ha mostrat el seu suport públicament al candidat a l’alcaldia de Sabadell en Comú Podem, Joan Mena, en un vídeo. “Us demano que voteu Joan Mena, serà el millor alcalde de Sabadell”, ha afirmat Colau, qui ha afegit: “El conec de fa molts anys i sé de la seva honestedat, entrega i compromís”. L’alcaldessa ha remarcat que Mena és una persona “amb tota la determinació per fer les millors polítiques” i per ”liderar les polítiques d’habitatge com fem a Barcelona”.

Per la seva banda, Joan Mena ha destacat la feina feta per l’Ajuntament de Barcelona: “Tot i la manca de recursos i competències, Barcelona és la ciutat que més ha apostat pel parc públic d’habitatge, que és justament el que volem fer a Sabadell”. L’alcaldable ha remarcat que, ara mateix, el govern del PSC i Junts ho impedeix i ha especificat les seves propostes: “Volem doblar el parc públic d’habitatge, que el 30% de les promocions privades estiguin reservades per habitatge públic i limitar els lloguers sent pioners en el desplegament de les potencialitats de la Llei d’Habitatge”.

La candidata a l’alcaldia de Barcelona s’uneix al suport que ja va fer la vicepresidenta Yolanda Díaz la setmana passada, també a través d’un vídeo.