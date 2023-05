“Les persones amb discapacitat intel·lectual són molt fidels a l’empresa”

Que les empreses mirin les persones amb discapacitat intel·lectual. Que apostin per elles. Sabadell acull dijous la VI Trobada de Preparadores Laborals de Catalunya, una jornada que comptarà amb la participació de 160 persones i té com a objectiu dotar de més eines les persones encarregades de la formació i orientació a persones amb discapacitat per aconseguir-los un espai laboral.

A Sabadell hi ha dues entitats que s’hi deixen la pell: La Fundació Privada Atendis, amb el seu servei Taina, i Andi Sabadell. També d’altres lluiten per l’autonomia laboral d’aquestes persones, com ara Cipo, tot i que el seu punt fort és la inserció a Centres Especials de Treball (CET).

“La nostra feina és una recerca constant de llocs de feina”, apunta Pere Costa, responsable del servei Taina d’Atendis, que té més de 30 anys d’història. Al llarg del temps han atès 539 persones i 415 han aconseguit incorporar-se al mercat laboral. Un 77% d’èxit. Enguany, però, les projeccions són encara millors: “Aquest curs, tots els usuaris del servei han trobat feina”, exposa. És el primer cop que s’assoleix un cent per cent d’inserció. A Atendis estan de celebració.

El responsable de Taina assegura que “són persones que tenen molt interès i són molt fidels amb l’empresa que els hi dona aquesta oportunitat”. Segons la seva experiència, són un perfil molt estable, no canvien de feina i se senten molt valorats i realitzats quan se’ls hi ofereix una oportunitat. També Andi Sabadell treballa per inserir els seus usuaris al mercat ordinari. Al servei d’inserció d’aquesta entitat, hi ha 44 usuaris: 29 ja estan treballant amb contracte. I la quinzena restant està en procés de cerca de feina (10 d’ells, fent pràctiques).

Una de les claus d’Andi i Atendis és analitzar quines són les competències de les persones que atenen i les necessitats de les empreses. “Fem una diagnosi de competències, necessitats i interessos de cada usuari”, matisa Costa. Una feina de picar pedra que a poc a poc dona els seus resultats. “Hi ha certa evolució, les empreses estan més disposades i obertes, però hi ha feina a fer”, afirma Rosa Solà, responsable d’inserció laboral. La majoria acaba trobant feina a sectors molt diversos: oficina, supermercats, magatzems o grans empreses.

Per què apostar-hi?

Pere Costa i Rosa Solà asseguren que cada cop les empreses són menys reticents, tot i que assenyalen que hi ha encara marge de millora. Però apostar per aquest col·lectiu té un conjunt d’avantatges: primer, que les competències professionals de cada persona passen per un primer filtre del servei d’orientació de les entitats. “Busquem que realment els interessos i les competències de cada persona s’adaptin al lloc de feina”, apunta Costa.

D’altra banda, l’acompanyament que fan les entitats a les empreses. “No estan sols, els ajudem i acompanyem de per vida, tenen un suport en nosaltres”, assegura Rosa Solà. En el cas del servei Taina, per exemple, proposen un període de pràctiques per assegurar que la persona encaixa en l’oferta i necessitats de l’empresa. “La majoria dels casos acaben en contracte”, diu Costa.