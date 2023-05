David Fernàndez demana el vot per a la Crida en un vídeo amb dard a PSC i Junts

David Fernàndez va tancar finalment la llista de la Crida per Sabadell després que la JEZ impugnés la presència d’Allan Contreras, qui era número 5 de la formació. Ara, en el darrer dia de campanya electoral, l’exdiputat i portaveu de la CUP ha aparegut en escena per donar suport a la candidatura liderada per Nani Valero.

📽️ Reflexions del David Fernandez (@HiginiaRoig) sobre la ciutat de Sabadell. Recordeu, si ho voleu tot, voteu la Crida!#MésCridaMésVida pic.twitter.com/FxOFPozjcE — Crida per Sabadell (@CridaSabadell) May 26, 2023

Ho ha fet amb dard inclòs cap a l’actual govern municipal. “Me’n faig creus que el bustisme encara perduri i torni a governar”. Fernàndez simula una conversa per telèfon i després de preguntar, “com va per Sabadell?” continua amb un contundent “és que me’n faig creus que després del cas Mercuri el bustisme encara perduri i torni a governar”.

El portaveu, però, no només carrega contra els socialistes, sinó que també critica el paper de Junts en el darrer mandat, servint de crossa del govern local. “Per llogar cadires, però no m’estranya”, expressa en referència al suport dels juntaires als pressupostos de Farrés. La conversa acaba amb un retret a un dels projectes polèmics anunciats per l’Ajuntament de Sabadell en els darrers anys: la piscina d’onades, el famós SurfCity. “En plena emergència climàtica?”, qüestiona. I continua, “per sort teniu refugi”, reivindicant el vot per a la Crida.