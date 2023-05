Prohibeixen a Allan Contreras anar a la llista de la Crida perquè no té la nacionalitat espanyola

La Crida per Sabadell ha anunciat aquest dimecres un canvi obligat en la llista de cara a les eleccions municipals. Qui havia de ser número 5, Allan Contreras, no podrà formar part de la candidatura, tal com estava previst, després que la Junta Electoral de Zona (JEZ) hagi impugnat la candidatura dels sabadellencs. El seu lloc, tot i que tancant formalment la llista, l’ocuparà David Fernàndez, que va ser diputat i portaveu de la CUP al Parlament de Catalunya entre el 2012 i el 2015.

La formació ha denunciat el “racisme institucional” que impedeix que un dels candidats previstos exerceixi les seves funcions per una qüestió burocràtica, ja que Contreras no disposa de la nacionalitat espanyola. Ell mateix, que va arribar l’any 2015 a Sabadell, ha sostingut que continuarà treballant pel partit, tot i que formalment no estigui inclòs en la llista. “Reafirmo el meu compromís amb la Crida i amb Sabadell. Continuaré amb un peu a la institució i dos fora, treballant des dels carrers”, ha reivindicat en una roda de premsa al pati de l’Arteneu. “Som subjectes polítics capaços de treballar en les nostres feines, però també per treballar per a una Sabadell lliure de racisme i amb garanties plenes”, ha proclamat.

En la mateixa línia, David Fernández ha remarcat que durant les pròximes setmanes representarà qui originalment havia de ser número 5. “El meu nom fins al 28 de maig serà el d’Allan Contreras”, ha refermat, reivindicant la necessitat de donar veu a tots aquells que es troben “silenciats”. “Aquells que tenim plenitud de drets, hem d’obrir la boca pels muts i perseguits. Hem de posar el cos i la paraula per aquells a qui se’ls està desproveint i vulnerant”, ha defensat.