L’alcaldable de Sabadell En Comú Podem, Joan Mena, ha votat a les 10:30 h d’aquest matí a l’escola Salesians de Sabadell. El líder dels comuns a Sabadell ha destacat en un contacte amb la premsa que “avui és un dia per sortir a votar”, i ha emfatitzat “la importància de la participació”. Per això, ha encoratjat als sabadellencs a dipositar una papereta a les urnes perquè “ens ha costat molt aconseguir una democràcia on puguin votar totes les persones”.

Mena ha lamentat que “encara hi ha gent a Sabadell que no té garantit el dret a votar”, una situació que segons l’alcaldable “és més evident en els alguns barris de la ciutat”. En aquest sentit, Mena ha suggerit “votar una opció progressista que tingui clar que el futur de Sabadell passa per la igualtat”.