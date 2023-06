Fracassa la nidificació de falcó pelegri del Parc Natural de Sant Llorenç

La nidificació de la parella de falcó pelegrí (Falco peregrinus) ​​​​​​​del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac que es monitoritza amb una càmera web enguany no ha reeixit. Quan el pollet havia de néixer, que potser ho va fer, l’ou va desaparèixer i el niu va quedar buit. Enguany, ja no s’augurava una bona temporada després de les intromissions, almenys en dues ocasions, d’una parella de corbs i d’un mascle de falcó que volia quedar-se amb la parella.

Els problemes tècnics amb la càmera, que no funcionava de manera continuada i no es podia revisar in situ per no afectar l’espècie, han impedit veure què va passar exactament. El dia que no es va poder fer la connexió, l’ou, o el pollet que podria haver nascut ja, va desaparèixer.

Malgrat aquest fracàs, quatre parelles de falcons pelegrins de la dotzena que es coneixen al Parc Natural sí que han aconseguit tenir tres polls cadascuna. I d’aquests dotze, se n’han pogut anellar onze. El procés de nidificació va començar amb les intrusions dels corbs i d’un altre mascle de falcó pelegrí, però, tot i això, la parella va poder pondre un ou. El mascle va anar aportant preses, defensant el niu i fent el relleu de la posta.