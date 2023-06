Si no hi ha cap contratemps, Marta Farrés serà reelegida com l’alcaldessa de Sabadell el 17 de juny. El PSC va ser el triomfador de les eleccions municipals, amb una majoria absoluta que no s’havia vist des dels temps de Bustos. Farrés ja té els vots, no necessita ningú més que els seus. Així i tot, deixa la porta entreoberta a l’oposició per entrar a govern o amb pactes puntuals de ciutat.

L’oferiment és per a tots, però a ningú se li escapa que hi ha més sintonia amb Junts i amb els comuns. L’impediment: pactar ara, amb unes eleccions generals a la vista, sembla difícil.

Majoria absoluta per al PSC. Quina lectura fa dels resultats de les eleccions municipals?

És un reconeixement de la feina feta en els últims quatre anys. Alguna cosa bona haurem fet si la ciutadania ens ha donat un suport així. També li dic: farem el mateix sent 14 regidors que sent-ne 10. Continuarem amb la mateixa acció política, buscant acords i sempre pensant en Sabadell.

S’ho esperava? A la seva porra li donava 12 regidors al PSC.

(Riu) I ara! M’esperava créixer, però treure majoria absoluta costa molt avui dia. Són pròpies d’alcaldes i ajuntaments molt potents.

La meitat dels veïns no van anar a votar. La participació (50,3%) va caure 12 punts percentuals respecte al 2019. Prop de 18.000 sabadellencs menys… Què ha passat?

Hi ha tants motius com persones que no han anat a votar: ‘ja em va bé i no hi vaig’, ‘estic enfadat amb la política’, ‘me n’he anat a la platja i no he arribat a temps’… De totes maneres, crec que allà on hi havia sensació de canvi –com a Barcelona– ha pujat la participació, i allà on el Govern municipal ja funciona, la gent no ha acudit a les urnes.

El 28-M a Sabadell ha estat més un triomf del PSC o una derrota de l’independentisme?

Quan un governa i perd, és un fracàs per a qui governa. Quan un governa i guanya, és una virtut del que governa. En unes eleccions municipals és un error pensar que et votaran per ser independentista, o per una marca. Els comicis són un plebiscit entre ‘alcaldessa sí’ o ‘alcaldessa no’. De si el Govern funciona, o no.

Una de les sorpreses de la nit electoral va ser l’entrada de Vox amb dos regidors.

Sincerament, no em pensava que entrarien. Crec que hi ha dues explicacions: la baixada de la participació i un punt de desesperació, no? No els hem sabut seduir. Vull donar una resposta als problemes que plantegen els votants de Vox, com l’incivisme i la inseguretat. Els vull convèncer que els podem oferir solucions, i que no necessiten votar l’extrema dreta.

Com actuarà davant l’extrema dreta al ple municipal? Veuria bé fer un cordó sanitari des del primer dia, com al Parlament?

Jo no combato persones ni partits, combato idees. Primer vull veure qui són, però en tot cas, des del moment en què entrin al ple, els hauré de tractar com qualsevol altre grup municipal.

“La ciutat no és nostra. És plural. Comptarem amb tothom”, deia l’altre dia. Per què obre el Govern a l’oposició si ja té majoria absoluta?

Tenir majoria absoluta no vol dir deixar de negociar i fer rodillo. Buscar acords i aliances és bo, cedir i ser generós ens va bé i és una manera d’entendre la ciutat i la política. Així que com més gent s’hi sumi, millor per a Sabadell. No tinc cap interès a governar sola.

Entenc que Vox queda exclòs de l’oferiment.

No hi pactarem, però si demà venen amb una actitud bona i amb seny, se’ls ha de donar l’oportunitat de fer política. Són ells qui han de moure fitxa.

I la Crida també està fora de l’equació.

No governaré ni amb Vox ni amb la Crida. Això no vol dir que no pugui parlar de propostes de ciutat interessants. No m’imagino la Crida votant en contra de la cessió d’un terreny per fer una escola, o del nou Museu del Gas, o de l’anella verda. M’agradaria que s’hi sumessin.

La intenció del PSC és fer entrar Junts al Govern?

És parlar amb tothom per saber on és cadascú, i a partir d’aquí prendrem decisions. Ara mateix estem definint les polítiques i les prioritats, el cartipàs i el calendari d’acció del govern. A partir d’aquí, ja ens hem citat per fer una ronda amb tots els portaveus i aleshores veurem quines aliances podem fer. I també tindrem molt en compte totes les entitats!

En què creu que coincideix amb ERC? I amb la resta de grups?

ERC venia del ‘no’ a tot i he de veure si han canviat d’actitud. Amb els republicans, ens podrem entendre en habitatge, d’espai públic, qüestions socials, Vapor Llonch… Pel que fa a Junts, crec que coincidim en molts aspectes: la transformació de la Gran Via, la política industrial i les infraestructures. El PP diu que farà una oposició constructiva i els comuns, la ZBE, les zones verdes, habitatge i drets socials.

Sembla que vulgui fer un govern amb 22 dels 27 regidors del ple!

Intentaré sumar tota la gent que pugui, però no ha de ser només al Govern. Quan tens la majoria del ple, no va de fer sumes de regidors, sinó dels acords que es puguin arribar a fer.

Els pactes de govern els decideix Marta Farrés o algú del PSC a Barcelona?

Es decidiran des de Sabadell, i estaran en mans de l’executiva local del PSC. No hem rebut ni rebrem mai cap ordre de Barcelona perquè al PSC tenim autonomia local. Podrem fer aliances amb qui considerem oportunes.

Tancarà els acords de govern abans de la investidura, el 17 de juny, o serà després?

Les eleccions generals són una trava per als pactes? Falten dos mesos per a les eleccions i això ho complica. El mandat és molt llarg. No cal que tot sigui el primer dia.

Canviarà el seu sou, el dels regidors del Govern i portaveus?

No, els vull mantenir. De totes maneres, hauré de parlar dels sous i de les atribucions amb els futurs portaveus un cop hagi estat investida.

Saltem als projectes. Ara que té majoria, el Surfcity tira endavant?

No, dic el mateix ara que quan teníem deu regidors: si la Generalitat ens diu que té impacte en el riu, no farem el Surfcity. Si és al contrari, doncs ho tirarem endavant.

La convocatòria d’eleccions generals complica l’acord Estat-Generalitat per la ronda Nord de Sabadell i Terrassa? D’aquí a dos mesos, hi podria haver un altre president a la Moncloa.

Crec que estem a prop de l’acord, però també no ens hem d’enganyar. Encara que hi hagi un pacte ara, pot venir un altre govern de l’Estat i desfer-lo. El que em diu la lògica, si el que planteges és una solució, tothom s’hi sumarà.

Als Merinals, els veïns estan pendents de la reforma de l’espai públic, que està molt degradat.

Ens hem de tornar a reunir amb l’Incasòl per saber en quin punt està, però s’està fent el projecte executiu.

Als primers pressupostos del nou Govern, els del 2024, ja hi haurà els diners per al Conservatori de Música de l’Eix Macià? Serà el seu gran projecte del mandat?

S’avançarà en el projecte executiu, primer, i després assignarem la partida econòmica. No estarà acabat en aquest mandat. Encara més! Fixi’s. La nostra idea és començar a construir el conservatori a finals del mandat. Sobre el que em comentava dels projectes: remodelarem el Museu del Gas, ampliarem la sala Miguel Hernández, inaugurarem el pavelló dels Merinals, sí, però no estem a la dècada dels equipaments. En aquest mandat serà més important fer una ciutat verda i agradable per als veïns.

L’anella verda entre parcs de Sabadell, que va prometre en campanya electoral, per on començarà?

Vull reforçar el parc de les Aigües, on posarem més arbres, i paral·lelament començarem a tramitar la repoblació de verd de la resta de parcs.

El Jardí del Sud, aturat el mandat anterior, torna a estar sobre la taula?

Està en procés de licitació i hauria d’estar enllestit aquest mandat.

Ha promès que en els primers cent dies de Govern comprarà el Museu del Gas. Quins passos li seguiran?

Comprarem el Museu del Gas abans de final d’any per reconvertir-lo en el Museu d’Història i el Tèxtil. De fet, serà un dels primers punts que passaran pel ple municipal. Mentrestant, treballarem el projecte museístic amb les entitats implicades –Gremi de Fabricants, l’ESDi i la Fundació Antoni de Montpalau–, en què ha d’entrar el nou equipament i també altres espais com el Vapor Pissit.

Durant la campanya va anunciar que les consultes externes del Taulí anirien a la Caserna i que ja ho havia parlat amb l’Estat i la Generalitat. Quan i com es concretarà?

El mateix dilluns, l’endemà de les eleccions, vaig demanar una reunió Estat-Generalitat-Ajuntament per la Caserna. A veure si abans de les eleccions –tenim poc temps!– podem signar un protocol per tancar el traspàs de la titularitat i que així la Generalitat i el Taulí puguin encarregar les obres.

Ha estat polèmic, però alguns ajuntaments com Badalona, l’Hospitalet del Llobregat i Martorell posen impediments a l’empadronament per a veïns a locals o a cases ocupades. Vostè s’ho planteja?

Nosaltres sempre complim amb la legalitat. Ara bé, davant de les ocupacions conflictives, crec que hem de ser més taxatius i no posar tantes facilitats a l’empadronament.

La seva política, i la del PSC, tan bel·ligerant amb les ocupacions ha donat ales a Vox?

Al contrari. Hem estat el gran dic de contenció de Vox. Si no, doni un cop d’ull als seus resultats a altres grans ciutats del país.

L’Ordenança de Civisme i Convivència, que preveu noves sancions per a l’incivisme, quan entrarà en vigor?

Farà un reforç de la Policia Municipal per poder-la aplicar? Espero que l’ordenança tiri endavant al ple municipal de juliol o tornant de vacances. I una de les primeres accions que faré és encarregar més presència policial al carrer al futur regidor de Seguretat. També haurem de veure com abordar l’incivisme. Com fem que la gent cuidi més els parcs, com fem que es recullin els excrements dels animals…

El contracte de neteja i residus caduca el 2027. Està satisfeta amb el servei que presta Smatsa? Què ha de canviar en el proper contracte?

Hem millorat en la neteja, però hem d’anar a més. Com? Sense compadreo, demanant, fiscalitzant i veient si es compleix. Pel que fa a la nova concessió, que deixarem enllestida a finals del mandat, s’han de tenir en compte els canvis que s’han produït a la ciutat des del 2012: incorporar nous barris, posar més serveis de neteja i millors tecnologies… I sobretot: tinc claríssim que no farem el porta a porta, perquè on s’ha fet, no ha funcionat.

Remodelarà la taxa de residus, molt criticada pels veïns, aquest mandat?

S’havia de fer a l’anterior i no va passar. Després de la pandèmia i la inflació, escolti, era molt difícil reformar-ho. S’han de fer canvis i els estem treballant amb diferents municipis del Vallès. No ens hem de fer dumping fiscal entre ajuntaments.

La ZBE s’ha de posar en marxa abans del 2025. Com funcionarà? Com es controlarà qui entra i qui no? Què passarà amb els veïns?

Ho farem a poc a poc, de manera molt estudiada i coordinada, i restringirem l’accés progressivament. Les càmeres, situades als extrems del Centre, serviran per distingit qui pot i qui no pot entrar a partir de les matrícules. El software generarà una multa si entra un vehicle no autoritzat, com es fa a altres ciutats. Haurem d’autoritzar mobilitat reduïda, emergències, serveis essencials, determinats col·lectius professionals, transport públic…

Continuarà de presidenta de l’Associació de Municipis de l’Arc Metropolità? Vol que l’ens tingui competències o deixar-ho com un grup de pressió?

No sé si seguiré al càrrec, perquè s’haurà de veure si hi ha canvis a les alcaldies i als governs, però tinguem la presidència o no, hi estarem implicats. L’Arc representa el municipalisme i ja està bé com està, ens ha funcionat com a grup de pressió. Ha estat útil fins ara.

Pel que fa a l’agenda de la Generalitat, què és el primer que farà un cop sigui investida de nou?

Hem d’establir el calendari de la construcció de la residència del sud amb Drets Socials, l’ampliació dels Jutjats amb Justícia, la nova seu de Bombers amb Interior, i l’institut-escola Virolet amb Educació. Hem fet un salt molt important en salut l’últim mandat i ara és el torn a l’àmbit educatiu.

Sembla que anem de campanya en campanya… què li sembla l’avançament de les eleccions generals?

Egoistament penses: ‘Ostres, no hem sortit d’unes eleccions i entrem en unes altres’, però jo hauria pres la mateixa decisió. És encertada.

Li preocupa que es convoquin unes autonòmiques?

Ens convé estabilitat al Govern de la Generalitat i a tot arreu. Si s’esgoten les legislatures, de tant en tant, no ens passarà res!

Fotografies: Víctor Castillo