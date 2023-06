La jugadora de l’OAR Gràcia, Maria Monllor, amb la Selecció Catalana a la Copa de les Nacions

La cirereta. Després d’una intensa temporada amb l’OAR Gràcia, fregant l’ascens a la Divisió d’Honor Or, la pivot gracienca Maria Monllor ha estat convocada per disputar, amb la Selecció Catalana, la Copa de les Nacions aquest cap de setmana al pavelló de Sant Cugat. “És la segona vegada que hi vaig, però aquesta m’ha fet més il·lusió. L’any passat jugava al Granollers i per la superior categoria potser era més lògic i senzill anar-hi. Ara m’han cridat jugant a l’OAR Gràcia i, per això, penso que encara té més de mèrit. La veritat és que sempre significa un orgull representar a Catalunya”.

Per tot plegat, la Maria considera que aquesta convocatòria representa “com un premi a la gran temporada que vam fer amb la resta de companyes. D’alguna manera és com una conseqüència de la bona feina”. També va ser citada Janna Sobrepera, però va declinar pel seu compromís com a entrenadora de l’equip cadet gracienc que disputa el Top4.

En la passada edició d’aquesta Copa de Nacions, Catalunya va acabar segona, superada a la final pel País Basc. Enguany, el combinat català s’enfrontarà aquest dissabte (13 h) a Gran Bretanya mentre Euskadi i Galícia lluitaran per la segona plaça de la final que es disputarà diumenge al pavelló de Sant Cugat

Fidelitat gracienca

No serà l’última cita de la temporada perquè encara queda la fase final de la Copa Catalana. “Volem posar la cirereta a aquesta gran temporada”, diu la Maria, qui ha confirmat la seva renovació pel club gracienc malgrat tenir diverses ofertes, de clubs de superior categoria i fins i tot de França. “Enlloc trobaré aquest bon rotllo del vestidor del Gràcia i a més, la pròxima temporada serà molt il·lusionant. Mantenim el bloc i sortirem de nou a lluitar per l’ascens. És un projecte que m’atrau moltíssim i el vull viure amb màxima intensitat”. Fidelitat absoluta.