El mite del faldiller Don Juan, passat pel sedàs de les noves masculinitats

Actuaria de la mateixa manera l’icònic faldiller literari Don Juan, si es veiés reflectit en un mirall modern? El sabadellenc Pep Muñoz encarna el personatge del Segle d’or espanyol incorporant aquesta pregunta, a l’obra Proyecto Don Juan o la seducción del siervo, que aterra al Casal Pere Quart. L’espectacle, pròxim a la comèdia, “reconstrueix” des d’una visió crítica el clàssic de Tirso de Molina incorporant-hi “el paradigma de les noves masculinitats”; és a dir, fent reflexionar l’espectador sobre “els privilegis que tenen els homes en la societat”, comenta l’actor.

Santi Monreal, en el paper de criat de Don Juan, completa el repartiment amb Pep Muñoz. A banda dels dos personatges principals, els dos actors interpreten la resta de papers de l’obra, que busca ser dinàmica i incorporar molta acció, amb molts canvis de vestuari. És en vers i en castellà, perquè parteix directament dels textos originals de Tirso de Molina, tal com segons explica l’actor sabadellenc.

“El tema principal és molt interessant, especialment per a la gent jove. Tot el que t’han explicat de Don Juan ja no vol, per això reconstruïm el mite des d’una visió actualitzada i de forma molt entretinguda, perquè és una obra molt divertida”, detalla Muñoz. Santi Monreal afegeix: “És una oportunitat perquè et tornin a explicar la historia del segle d’Or i que no sigui un text feixuc ni complicat”.

L’obra està dirigida per Carla Tovias, amb la dramatúrgia de Mar Gómez Glez, la direcció d’art a càrrec de Mariona Signes i la il·luminació de Marina Miguel. “La nostra companyia, La Indústria Produccions, està formada per dos homes, per la qual cosa sempre hem volgut sumar altres punts de vista”, apunten.

Proyecto Don Juan o la seducción del siervo es podrà veure al Casal Pere Quart des d’aquest divendres fins a diumenge, a les 19h. També els mateixos dies de la setmana vinent (16, 17 i 18 de juny), al mateix espai i hora.