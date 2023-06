Festa del ciclisme formatiu al Memorial Fidel Bagán de la P.C. Palomillas

Més de 140 corredors cadets i júniors s’han inscrit per participar en el XXVII Memorial Fidel Bagán aquest diumenge en el circuit tancat de Can Gambús. Consolidada com a prova de la Copa Catalana cadet i júnior, és la primera vegada que el Memorial ha estat puntuable per a la Copa Catalana Fèmines cadet, júnior i Elit sub ’23. S’ha convertit en una gran festa del ciclisme formatiu amb una gran presència de públic i una impecable organització de la Penya Ciclista Palomillas.

Lluc Plana, del Club Ciclista Olot Infantil, ha guanyat amb autoritat en la categoria júnior. Al pòdium l’ha acompanyat Martí Pratginestós, també del club olotí, i Sergi Monserrate, del Terrassa Ciclisme Club, segon i tercer classificats respectivament. Monserrate, ciclista de Sabadell, ha estat a més el primer classificat júnior local i, amb la tercera posició al Memorial, encapçala ara la classificació general de la Copa Catalana Júnior 2023. Finques Feliu Cycling Team ha finalitzat la prova com a millor equip. Els ciclistes han corregut els 67 kilòmetres de les 25 voltes al circuit amb una mitjana de gairebé 41 km per hora.

En la categoria de fèmines, la guanyadora ha sigut Patricia Ortega, del Club Ciclista Baix Ter, seguida d’Íngrid Ruiz i Estefania Jiménez, totes dues també del mateix equip. Estefania Jiménez ha estat també la primera fèmina Sub‘ 23.

En la categoria cadet, el guanyador ha estat Lucas Strahodinsky, del Club Ciclista Olot Infantil. Leo Ucher, del Club Ciclista Sant Boi, ha ocupat la segona posició, i el tercer lloc ha estat per Yeray Capilla, del Club Ciclista Olot Infantil. La mitjana en cadets ha estat de 45,5 km per hora, amb un total de 54 quilòmetres recorreguts. En la categoria cadet femenina, Adriana Vargas, del Club Ciclista Baix Ter, ha estat la guanyadora. Dues ciclistes també del Baix Ebre han ocupat la segona i la tercera posició: Naia Torrent i Ariadna Miguel.

En fèmines juniors, la cursa l’ha encapçalat Laia Bosch, del Beratxa Spor Team. Océane Lafourcade, del Club Ciclista Le Boulou, i Ainara Inarejos, han ocupat la segona i la tercera, posicions respectivament. Ainara Hinarejos, de Sabadell, ha estat a més la primera corredora local. La regidora d’Esports en funcions de l’Ajuntament de Sabadell, Laura Reyes, ha estat present durant el lliurament de trofeus, així com la vídua de Fidel Bagán, Nati Méndez, i els seus fills, entre altres familiars en el moment més emotiu de la matinal.