El cadet masculí del Club Natació Sabadell, campió d’Espanya de vòlei

Més èxits del planter del Club Natació de voleibol. El cadet masculí s’ha proclamat brillant campió d’Espanya en la fase final celebrada a Castelló. El conjunt nedador va jugar un torneig molt seriós, guanyant tots els partits disputats, i en cap d’ells va haver d’arribar al tie-break. Un títol inapel·lable.

En la primera fase, l’equip entrenat per Adrià Jiménez, es va imposar a Escuelas Cacereñas per 3-1; C.V. Valencia per 3-0 i C.V. Melilla, també per 3-0. A la segona fase, va guanyar al FC Barcelona per 3-0 i al CV Ciudad de la Ceràmica per 3-1. Amb aquests resultats, passava com a primer de grup a semifinals, on va guanyar per 3-1 a Voleibol Dumbría, en un duel en què tots els sets van ser molt ajustats.

A la final, es repetia el partit que fa dues setmanes s’havia disputat en categoria infantil, també en el Campionat d’Espanya, entre Club Natació Sabadell i C.V. Leganés. Després de guanyar un set cada equip, en el tercer i quart, els sabadellencs van imposar la seva qualitat, aconseguint així el doblet, ja que el cap de setmana anterior van conquerir també el títol català.

D’altra banda, el jugador internacional sabadellenc Gerard Rejón va obtenir el títol individual com el millor jugador del Campionat. Va ser una nova jornada inoblidable per la secció de vòlei del C.N. Sabadell, perquè l’equip sènior B masculí va assolir l’ascens a Primera Divisió catalana.