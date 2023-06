Un dels trets identitaris de l’èxit de Cites és la música. La sèrie de TV3 –en aquesta tercera temporada també amb Amazon a darrere i rebatejada com a Cites Barcelona– tornava a la televisió el dilluns a la nit apostant una altra vegada per la cantautora Luthea Salom com a protagonista de la banda sonora. La majoria del públic català associa automàticament la producció amb la cançó Blank Piece of paper, que sona a l’obertura, o amb la falaguera Be Me.

Però no és l’única artista que amb les seves cançons ajuda a confeccionar l’humor de la sèrie, que amb les melodies viatja des de l’alegria fins a la melangia, passant sobretot per la tendresa. A Cites ens hi han acompanyat també, anteriorment, Nuria Graham, Delorean, Julieta Jones, Anna Moliner o Enric Verdaguer. El director Pau Freixas ha explicat que la tria de cançons, “d’artistes joves i imaginatius”, busca generar un estat d’ànim positiu i tendre al mateix temps. “M’estova i em fa somriure, té un punt alegre i juganer i un altre de més reflexiu: a vegades m’entristeix i altres m’enamora”, declarava en la presentació del CD de la sèrie, l’any 2015.

Ens hem trobat noves veus musicals en els dos primers capítols d’aquesta tercera temporada. Com per exemple, la de Julieta, quan sona Tu Juru Ju a l’inici del primer capítol, a la festa de Cap d’Any en què la Laura (Clara Lago) i el Jan (Carlos Cuevas) fan match. I en els dos primers capítols, també hi han aparegut per sorpresa dos temes d’un sabadellenc, Azul –àlies d’Oriol Brunet–. Han acompanyat escenes de passió.

Mentre el Tiago (Pablo Rivero) xateja amb la Mimi (Manuela Vellés), emergeix en forma de fil musical, tímid però in crescendo, la cançó Underdog. El tema assoleix el clímax quan els dos protagonistes també hi arriben, al llit.

En la nova temporada de Cites Barcelona, hi ha una altra escena que també puja de to amb música d’Azul. És en el segon capítol, a la cita entre la Diana i el Nico. De fet, l’artista bromeja dient que ha arribat “al cim” de la seva carrera. La cançó Can’t you see what’s wrong sona durant un cunnilingus a Carmen Machi.