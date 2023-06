Sabadell reivindica el Dia Mundial de les Persones Refugiades amb més d’una desena d’activitats

Sabadell commemora el Dia Mundial de les Persones Refugiades per denunciar la situació dramàtica que viuen arreu del món milions de persones desplaçades forçosament, sol·licitants d’asil i apàtrides. L’acte central serà el dimarts 20 de juny, amb carpes informatives i diverses activitats a la plaça del Doctor Robert. El tret de sortida tindrà lloc a les 18 h amb la conta-contes Sherezade Bardají i la seva Casa del vent. A les 19 hores es llegirà el manifest per part de la Comissió d’Entitats i a continuació començarà l’espectacle de clown poètic Rojo, amb Mireia Miracle, una mirada diferent per acostar-nos també a la situació de les persones que es veuen obligades a marxar per començar una nova vida.

A banda d’aquestes activitats, a la plaça del Doctor Robert hi haurà carpes informatives de l’Ajuntament i diverses entitats. La Creu Roja convidarà les persones assistents a conèixer la situació de les persones que viuen en camps de refugiats mitjançant unes ulleres de realitat virtual; el Servei Ciutadà d’Acollida a la Immigració (SCAI) que explicarà el servei d’atenció i assessorament que ofereixen per a persones que volen sol·licitar protecció internacional i facilitaran informació al moment; i Refugees Welcome, que promourà la cultura de benvinguda i acollida a Sabadell.

També el dimarts 20 de juny, a les 18h, es podrà seguir la xerrada en línia Informe final de la Comissió de la Veritat de Colòmbia, organitzada per la Xarxa Solidària Sabadell Colòmbia. Més enllà d’aquestes propostes, aquest dijous 15 tindrà lloc la projecció del documental Aamelat. Jornaleres de la guerra amb posterior col·loqui amb la seva directora, Eva Parey. Serà a les 21.30 h a la Capella de Can Gambús, i mostrarà la situació de supervivència que viuen dones i nenes sirianes refugiades en assentaments a la frontera del Líban.

També destaca la jornada sahrauí que es durà a terme el dissabte 17, d’11 a 23.30h a la Capella de Can Gambús. Organitzada pel Taller d’Art, Cultura i Creació (TACC), acostarà a la ciutadania com viu la població sahrauí des de fa 47 anys als camps de refugiats de Tindouf (Algèria) amb activitats diverses: conta contes, ritual del te, taller d’estampació i de henna, actuació de dansa, projecció de curtmetratges, entre d’altres.