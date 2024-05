Els veïns tanquen la plaça de Lluís Casassas per fer front a l’incivisme

La plaça de Lluís Casassas, a la Creu Alta –darrere dels jutjats– és d’aquells espais de Sabadell que no són el que semblen. Tot i que sempre ha estat oberta a la ciutadania, és una zona privada, inclosa la xemeneia de l’antic vapor de Ca l’Estruch, tal com expliquen fonts representants de les comunitats de veïns propietàries i confirma l’Ajuntament.

Tant la plaça com la xemeneia són propietat, principalment, del bloc d’habitatges corresponent als números 1-4, mentre que el passadís on hi ha els blocs 5-7 és d’aquest altre edifici. Tot i que es tracta de dues comunitats de veïns diferents i una part de les obres ha anat més tard que l’altra, les dues comunitats han seguit el mateix projecte i el tancament de la plaça el dirigeix el mateix arquitecte, el sabadellenc Carles Anton.

La voluntat és posar fi a l’incivisme persistent que denuncien els veïns, que s’han trobat de tot: “no hi ha bancs, plantes ni res perquè estava destrossat. Trobàvem gent sobre claraboies, en el recinte de la xemeneia, pintades… molt incivisme”. Els treballs perimetrals ja estan a punt d’acabar i també s’ha renovat el paviment de la plaça, després d’impermeabilitzar-lo per evitar filtracions d’aigua.

Quedarà tancada la totalitat de la plaça, amb accés restringit als veïns, tant pel carrer de l’Agricultura com pel de Filadors, on hi ha els accessos als garatges –tot i que s’hi entra en paral·lel, són dos aparcaments diferents per a cada bloc–. Tancar la plaça també implicarà que els veïns assumeixin la neteja i enllumenat, cosa que fins ara feia l’Ajuntament.

Un conflicte judicialitzat

“Des dels anys 90 sabem que és privada, i tothom es pensava que era una plaça pública”, expliquen les mateixes fonts veïnals, que afegeixen que “una demanda va dir que era privada”. Fonts de l’Ajuntament no entren a valorar que la plaça quedi tancada perquè “és un espai privat propietat de les comunitats veïnes. Com a ajuntament hem vetllat perquè el tancament es faci de manera que es pugui veure la xemeneia que hi ha a la plaça”.

El procés per tancar l’espai ha estat llarg, amb una negociació entre propietaris i consistori entremig per acordar les condicions. Fonts de les comunitats detallen que la primera llicència d’obres es va demanar el 2017. Finalment, els treballs es preveu que acabin per Sant Joan, la qual cosa posarà fi a un conflicte de més de 20 anys.

La comunitat de veïns propietària de la xemeneia –de 43,5 metres d’alçada– està obligada a conservar-la i a tenir una assegurança de responsabilitat civil per respondre en cas d’accident. La xemeneia data de 1917 i la van construir el mestre d’obres Rafael Estany i l’enginyer Miquel Sampere.