El cor arlequinat batega al màxim en l’acte del 120 Aniversari del CE Sabadell

Pau Morilla–Giner ha estrenat la presidència amb un acte carregat d’emocions i sentiment arlequinat. Fira Sabadell ha aplegat gairebé tres-centes persones per commemorar els 120 anys de vida del Centre d’Esports, una xifra rellevant a la qual només han arribat set clubs de l’estat espanyol, com per exemple els grans: Athletic Club, FC Barcelona, Real Madrid, RCD Espanyol o At. Madrid a més del Palamós i el degà, Recreativo de Huelva.

Amb la presència de l’alcaldessa en funcions, Marta Farrés, i el director del Consell Català de l’Esport de la Generalitat, Aleix Villatoro, com a principals autoritats presents, l’acte, conduït pels periodistes Xavier Andreu i Sergi Garcés, ha tingut com a principal protagonista la gran família arlequinada, representada pel Consell d’Administració, Consell consultiu, veterans, Futbol Base, inclusiu, Comissió de la Memòria Històrica, Comissió social i representació de les diferents Penyes. També han participat els patrocinadors i empreses col·laboradores i representants de clubs esportius i de futbol de la ciutat.

Un símbol de Sabadell

L’alcaldessa en funcions, Marta Farrés, ha obert el capítol de parlaments: “Els 120 anys, com deia la meva iaia, significa que no som de la primera volada sinó que hi ha una llarga trajectòria a les espatlles. Això és una festa de la família arlequinada i la ciutat, perquè el Centre d’esports és un símbol de Sabadell. Abans ens coneixien molt pel món tèxtil i ara, quan surts a fora, sempre et parlen de l’equip de futbol. Forma part de l’ADN de la ciutat. Tots sentim orgull d’aquests colors perquè et donen identitat”. També ha agraït la feina feta per l’Esteve Calzada aquests últims sis anys i ha donat la benvinguda a Pau Morilla–Giner.

El president de la Federació Catalana, el sabadellenc Joan Soteras, convidat també com a expresident arlequinat, ha reconegut que “és un gran dia en el qual em poso el barret del Centre d’Esports. Som un club diferent i el sol fet d’haver sigut president, i ho dic per tots els que estan en aquesta sala, ja suposa un gran mèrit. També tenim una gran afició i la fusta per estar més amunt, sense oblidar que continuem sent el tercer club de Catalunya”, ha recordat entre aplaudiments.

Hores després de ser nomenat nou president del Centre d’Esports, Pau Morilla–Giner, ha començat la seva intervenció amb un record de la infantesa: “Qui m’havia de dir quan anava al Joanot Alisanda que jo faria el discurs del 120 Aniversari del club del meu cor com a president… Em fa moltíssima il·lusió perquè som un club gran. Grans en valors i ressò; grans per la responsabilitat i l’orgull dels jugadors de defensar aquesta samarreta; grans per les persones que sacrifiquen moltes hores per tirar endavant l’entitat; grans pel suport d’empresaris i patrocinadors que hi creuen; i grans sobretot pels nostres socis perquè no és fàcil ser soci del Sabadell. Segurament, toca més patir que gaudir, però també ens ensenya a gestionar les emocions i treballar en equip, un fet molt important”.

Un vídeo commemoratiu d’aquests 120 anys ha encetat la cerimònia, recollint, de manera resumida i intensa, els moments més destacats de l’entitat des de l’any 1903: grans fites, ascensos, títols, sensacions i partits inoblidables que han convertit el Centre d’Esports en el tercer club de Catalunya pel seu palmarès, amb 14 temporades a la màxima categoria. L’emoció ha estat inevitable durant aquest nostàlgic recorregut al passat. Entre els assistents, es notava el run-run quan apareixien imatges com l’últim ascens a Primera Divisió, l’inoblidable ascens de Binéfar o Eibar o l’atípic de Marbella. Lògic perquè molts d’ells van ser protagonistes, dins o fora del terreny de joc.

Mites i exjugadors

És evident que en un club de futbol els grans protagonistes són els jugadors, entrenadors i persones vinculades al cos tècnic. En aquest punt, el nom del mític excapità Lino Gutiérrez, ha servit de perfecte representant. Quinze temporades al primer equip, 385 partits, 51 gols… Tota una vida al Centre d’Esports i, de fet, la graderia del Gol Sud porta el seu nom. “És un honor ser el representant de tots els jugadors que han defensat i passejat aquesta samarreta per tot arreu. Alguns noms mítics han marcat les nostres vides, però seria injust dir-ne només uns quants. Ningú és imprescindible i tothom és important. De petit, jo em mirava els entrenaments dels jugadors de la dècada dels seixanta amb respecte i admiració, desitjant voler ser com ells. Un somni que es va complir. Aquest acte del 120 Aniversari és un exemple que les coses s’estan fent molt bé i cal estar agraits al club”.

Lino ha donat pas a una llarga llista d’exjugadors, tècnics i persones vinculades d’alguna manera al club en diferents etapes de la història. Han rebut una samarreta amb el seu nom. Lògicament, han assistit els que tenien més possibilitats per la seva residència actual. Agustín Fernández, Carles Gago, Fernando Muñoz, Tanco, Genís Garcia, Iñaki Alcelay, Jaume Berlanga, Jaume Garcia, Jordi González, Juanjo Ciércoles, Joan Barberà, Juvenal Edjogo, Paco Sánchez, Roberto Morales, Manel Martínez, Manolo Fernández ‘Chango‘, Manolo Parras, Manolo Garcia, Omar Sánchez, Paquito Fernández, Pedro Gala, Piti Belmonte, Roberto Elvira… També extècnics com Ramón Moya, Miquel Olmo o Julià Garcia i persones que han aportat moltíssim des de la seva feina al club com el massatgista Josep ‘Honved‘ Orriols, l’actual encarregat de material Jordi Bransuela o un incombustible col·laborador com Miquel Muro. Tampoc ha faltat la representació del millor equip femení de la història amb el seu entrenador Santi Fernández.

Màxima fidelitat

Ser del Sabadell és un orgull, un sentiment arrelat que habitualment es transmet de pares a fills. Tampoc és senzill en una ciutat com la nostra. Per això té una gran rellevància el reconeixement que s’ha fet als socis que sumen més de 50 anys de fidelitat. Es pot parlar en alguns casos de fins a cinc generacions de saga familiar arlequinada. Autèntica passió per aquests quadres arlequinats. No han pogut ser-hi tots per diferents circumstàncies.

Armand Vallès, Antoni Reguant, Eladi Adell, Enric Crusafont, Francesc Cabedo, Francesc Espinar, Gaietà Pareja, Guillem Salvador, Jaume Busquets, Jaume Xipell, Joaquim Badia, Josep Arderiu, Josep Armesto, Josep Buxó, Josep Chuecos, Josep Marcet, Josep Maria Hernández, Marc Batlle, Maria Lluïsa Serra, Miquel Arroyos, Miquel Borràs, Pere Benet, Ramón Carreras, Ramon Ibars, Ricard Escribà i Salvador Saumoy han desfilat per l’escenari per recollir el reconeixement i rebre una enorme ovació.

En representació de tots ells, el membre del Consell consultiu, Joaquim Badia, ha tingut unes paraules: “Per a mi és un gran plaer tenir l’oportunitat d’intervenir en nom dels 38 socis que hem assolit 50 anys d’antiguitat. Penso que ens hem de felicitar per aquest llarg camí recorregut al costat del club. Per tant, hi ha història en estat pur, havent viscut tots plegats, diversitat de situacions, allò que es diu ‘les hem vist de tots colors’, però sempre predominant el blanc-i-blau arlequinat. Al llarg dels anys, sovint em preguntaven de quin equip dels grans era, i la meva resposta sempre ha estat la mateixa: jo només sóc del Sabadell”. També ha agraït la feina d’Esteve Calzada i amb un toc d’humor li ha demanat a Pau Morilla–Giner que accelerin el procés per tornar a Primera Divisió “en un termini raonable” pensant en els socis més veterans, per una qüestió d’edat.

Agraiment a Calzada

L’acte ha tingut un epíleg carregat d’emoció amb un merescut reconeixement a la figura d’Esteve Calzada, president en els darrers sis anys, liderant una autèntica transformació en el club en tots els àmbits, sobretot en l’institucional, econòmic i social. Després de veure un vídeo sobre la seva trajectòria personal, ha rebut, com a record, les entrades del primer i darrer partit com a president i la primera insígnia del Centre d’Esports de l’any 1906. També s’ha fet una foto sobre l’escenari amb tota la seva família, un suport bàsic en tot aquest temps. “Han passat moltíssimes coses en aquests sis anys i com ja vaig dir el dia del meu comiat, el Sabadell té moltes vides i sempre s’aixeca. No sóc de Sabadell, però em sento un adoptat de la ciutat i sempre intentaré ajudar”.

FOTOS: LLUÍS FRANCO