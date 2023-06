VÍDEO | El Vallès Occidental, colpejat pel temporal de pluja

La tempesta va arribar amb força com feia molt temps que no es vivia al Vallès Occidental. La forta tromba d’aigua que va caure durant la tarda d’aquest dimarts a diferents punts va provocar incidències, caos circulatori i problemes de mobilitat en diversos punts de la comarca. Un dels més afectats va ser Terrassa, on es van acumular més de 46 mm en 30 minuts.

L’Ajuntament egarenc va registrar una cinquantena d’incidències en una hora a causa de la tempesta de pluja. Segons el registre del consistori es van rebre 150 trucades per alertar d’inundacions, embornals saturats o altres circumstàncies, cap de les quals va revestir danys personals. Hi ha hagut avisos per dos sostres afectats, un dels quals ha caigut, al carrer Galvany, al barri de Ca n’Aurell, a més d’altres danys materials. També a la tarda, diferents vehicles es van veure atrapats per l’aigua al carrer Viladecavalls i a la ronda de Ponent, que va haver de quedar tallada per la presència d’una gran quantitat de fang a la calçada.

 

En total, la Regió d’Emergències Nord, que inclou el Vallès Occidental, va requerir 76 actuacions dels Bombers. De la seva banda, el telèfon 112 d’emergències havia rebut fins a última hora del dimarts 264 trucades del Vallès Occidental vinculades al temporal, la majoria per inundacions i filtracions.

Punt d’atenció ciutadana

A Terrassa, per tal d’atendre totes les consultes i peticions de la ciutadania relacionades amb els efectes de l’episodi de fortes pluges i inundacions, l’Ajuntament posarà en marxa a partir d’aquest dimecres un punt d’atenció a plaça Didó, que es reforçarà amb la incorporació de personal especialitzat del servei de Consum. A més d’aquest punt d’atenció, també s’atendran peticions i consultes relacionades amb l’episodi de temps violent a les Oficines d’Atenció Ciutadana, ubicades a les seus dels districtes, a través del servei telefònic 010, i de forma telemàtica.