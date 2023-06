Més de 2.300 joves de Sabadell i 85.238 en total a Catalunya nascuts l’any 2005 ja poden sol·licitar l’anomenat Bo Cultural Jove que impulsa el Ministeri de Cultura i Esports. És la segona edició d’un programa que atorga a cada beneficiari 400 euros destinats a l’adquisició i el gaudi de productes, serveis i activitats culturals.

Un cop l’obtinguin, els joves disposaran d’un any per utilitzar-lo en alguns dels 366 establiments adherits a la campanya. 62.496 dels joves de Catalunya que aquest any compleixen 18 anys són a la demarcació de Barcelona, 9.385 són a la de Tarragona, 8.733 a la de Girona i 4.624 a la de Lleida. Els sol·licitants tenen temps per demanar el bo fins al 30 de setembre a través del web.

Com es divideix el bo?

El Bo Cultural Jove funciona amb una targeta prepagament que els beneficiaris poden obtenir de forma virtual al telèfon mòbil o en format físic a través d’un correu postal al domicili o direcció indicada a la sol·licitud.

El bo es divideix en tres trams per afavorir la diversificació entre els diferents sectors culturals, 100 euros per a productes físics (llibres, premsa o discs), 100 euros per a productes digitals (premsa digital, podcasts, videojocs en línia o plataformes virtuals) i 200 euros per a arts vives (teatre, òpera, cinema, dansa, museus o espectacles taurins).