El Club Esportiu Hoquei Sabadell compleix deu anys i juga un torneig a Bilbao

L’hoquei sobre patins va ser un dels esports que va arribar al màxim nivell estatal en la dècada dels setanta amb el Centre d’Esports Sabadell. Una època daurada que patiria, però, una caiguda en picat. Va passar de tocar el cel a l’infern fins a desaparèixer definitivament de l’espectre esportiu sabadellenc. Va costar molt refer-se per tornar a moure la roda d’un esport molt especial, que necessita uns elements molt determinats i també un escenari adequat. La insistència i tenacitat d’un grup de persones liderades per Joan Esteve va tenir la recompensa amb la creació del Club Esportiu Hoquei Sabadell (CEHS). I d’això ja va deu anys justos.

“Els inicis van ser molt complicats. Vam començar des de zero en tots els sentits. Entrenàvem a la pista descoberta de Sant Oleguer en unes condicions molt complicades. De mica en mica vam poder convèncer més jugadors fins a poder tenir dos sèniors i competir de nou”, recorda el Joan Esteve. La possibilitat d’entrenar alguns dies i disputar els partits de lliga al Pavelló Municipal d’Esports va significar un gran salt de qualitat i també la recompensa a tots aquests anys de feina. De totes maneres, el president i entrenador del club sabadellenc encara veu lluny la definitiva consolidació del projecte.

L’ascens de l’equip masculí, ara a Tercera Catalana, era un dels objectius. “Aquests dos últims anys hem disputat el play-off per accedir a la fase final d’ascens, però no ha estat possible per diferents circumstàncies. És molt difícil poder mantenir un bloc perquè sempre marxen jugadors i costa de trobar-ne. Ho tornarem a intentar la pròxima temporada”, explica.

Experiència a Bilbao

Un cop finalitzada la competició de lliga, ara l’equip masculí afronta, aquest cap de setmana, el I Torneig de Hockey Villa de Bilbao a terres basques. Prenen part quatre equips que s’enfrontaran pel sistema de lligueta. Obren el foc aquest dissabte el Santutxu i el Jolaseta (11 h) mentre el C.E.H. Sabadell s’estrena contra l’històric C.P. Areces asturià que milita a la segona categoria estatal i també va arribar a tastar l’elit. El mateix dissabte, en sessió de tarda, els sabadellencs tindran com a rival el Jolaseta per tancar la participació el diumenge (12 h) contra el Santutxu. “El més important és gaudir de l’experiència, però també intentarem guanyar el torneig”.

De fet, l’any passat el Club Esportiu Hoquei Sabadell va viure el primer èxit internacional de la seva curta història en guanyar el Torneig de Calenberg a Hannover (Alemanya) després d’imposar-se a la final al SC Bison Calenberg per 2-4.

El conjunt femení, amb molts problemes d’efectius aquesta temporada, també jugarà a Biscaia el següent cap de setmana (23, 24 i 25) per afrontar el setè torneig del Santutxu amb la participació de vuit equips. “Haurem de treballar molt per mantenir l’equip l’any que ve”, avisa Joan Esteve.