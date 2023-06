Josep Maria Vallès (Junts) és nomenat alcalde de Sant Cugat

Junts torna a governar Sant Cugat. El partit ha recuperat l’alcaldia de la mà de Josep Maria Vallès i posa fi al tripartit format per ERC, PSC i CUP. D’aquesta manera, i després de quatre anys de ‘parèntesi d’esquerres’, els juntaires ocupen de nou una batllia en la qual han governat 32 anys consecutius exceptuant l’últim mandat.

Els mals resultats electorals de l’antic govern auguraven poques sorpreses. I així ha estat. Vallès ha pres possessió amb els vots dels seus 9 regidors actuals. D’aquesta manera Junts tindrà a la ciutat un mandat en minoria. Tot i això, hi podria haver l’opció que ERC, amb 4 regidors, pogués entrar a govern. Una opció que no està clara i que, segons apunta NacióSantCugat, encara s’estaria negociant.

“És tot un honor”

Per Vallès aquest dissabte ha estat una jornada molt especial. Així ho ha fet saber durant el seu parlament: “Accepto amb orgull, humilitat i responsabilitat el més gran honor que pot tenir un santcugatenc”. Davant el nou repte que l’espera el juntaire s’ha mostrat conciliador deixant clar que vol “treballar per l’interès i el bé comú de tots els santcugatencs des de la proximitat i a peu de carrer”. Com a conclusió al seu discurs ha fet palès el que serà el mantra del seu mandat: “vull un Ajuntament eficaç, àgil i accessible”.

Amb el nomenament del nou alcalde CUP i Comuns, els quals tenen 2 regidors cadascun i un pacte per fer un bloc unitari, queden com a primeres forces d’oposició clares a Junts. Pel que fa al PSC, amb 3 regidors, encara no se sap què decidiran. Quedant com a incògnita saber si intentaran pactar amb el govern municipal o entraran a l’oposició.