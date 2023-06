L’Escola d’Enginyeria de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) va acollir la setmana passada una jornada en què estudiants de 2n i 3r d’ESO dels instituts Ca n’Oriac i Narcisa Freixas i Cruells de Sabadell van presentar projectes de recerca que han estat treballant al llarg del curs, en col·laboració amb experts de la Universitat i diferents centres de recerca, per estudiar la contaminació atmosfèrica. “Els estudiants han pogut compartir la recerca amb experts sobre la temàtica que han tractat”, apunta Èlia Tena, investigadora del departament de didàctica de la matemàtica i les ciències, que afegeix que “al final de la jornada han pogut presentar els seus estudis davant de tots els investigadors, quan normalment seria al revés, els investigadors parlen i ells escolten”.

Concretament, els estudiants han estat fent recerca de la quantitat de partícules en suspensió a prop dels seus instituts; i l’exhaustiva recerca que han fet durant tot el curs “també ha propiciat que els mateixos investigadors aprenguessin coses dels projectes dels estudiants”, il·lustra Tena.

Els treballs els han fet en el marc del projecte europeu Multipliers, en què participa la UAB. Pretén involucrar els estudiants de secundària en la difusió del coneixement científic.

Com van treballar?

La Lucia i l’Iris, estudiants de 2n d’ESO a l’institut Narcisa Freixas, van utilitzar mostres de vaselina per determinar si la qualitat de l’aire al centre era bona o no. “Vam deixar aquestes mostres per diferents llocs amb uns sensors i quan vam anar a buscar-les al cap d’un temps vam veure que hi havia una sèrie de contaminants”, apunta l’Iris. A això, la Lucia diu que la conclusió va ser que “la qualitat de l’aire no és massa bona al voltant de l’institut”. Ambdues qualifiquen l’experiència de molt fructífera.