Botellots a Can Gambús: “No podem dormir, és inaguantable”

Can Gambús. Diumenge, 4.30 h. Música que traspassa les finestres tancades dels habitatges més propers. Alguns crits que tornen a despertar per tercer cop els veïns. Algun cotxe que es passa de frenada. Els veïns de Can Gambús denuncien que aquesta situació ara és més la norma que l’excepció i lamenten que no s’hagi donat una solució contundent. “La darrera festa va ser diumenge i es va allargar més enllà de les cinc de la matinada”, lamenta la Cristina P., que reclama una actuació immediata per dissoldre els botellots i les festes al carrer.

“Cal actuar ja, som pocs veïns i el barri està en creixement, però no s’ha d’esperar per a actuar”, demana. Una altra veïna ho corrobora: “És inaguantable”, destaca la María, del carrer del Tibet. Tot i que casa seva està una mica més apartada, tocant al barri dels Merinals, també li arriba l’enrenou els caps de setmana i alguns dijous. “No truquem per gust a la policia, tenim altaveus a tota pastilla cada nit i botellots fins a la matinada”, destaca.

Segons fonts veïnals, les trobades al parc es produeixen durant tot l’any, però són especialment molestes amb l’arribada de les bones temperatures, quan els joves aprofiten per allargar la nit, el que dificulta el descans dels veïns. “Dormim amb la finestra tancada i, així i tot, el soroll traspassa el vidre”, apunta el Raúl N., resident de la zona.

De fet, és una realitat que viuen alguns veïns d’altres punts de la ciutat, especialment als grans parcs –parc del Nord o parc de Catalunya–, a zones més allunyades de grans nuclis d’habitatges – als entorns del campus de la UAB o al petit descampat de Ca n’Oriac, on s’ubica el CAP– i a alguns punts del Centre, on es concentra l’oferta d’oci nocturn.

Reforç de les patrulles

L’Ajuntament sosté que els darrers mesos s’han dut a terme nombroses trobades amb diferents comunitats de propietaris i, per a mitigar els problemes, s’ha traslladat la zona de pícnic de l’interior del Parc de Can Gambús, s’ha reforçat la presència i seguiment per part de Policia Municipal, i s’han ajustat i activat tots els semàfors a la Ronda de Jean Monet per tal de reduir les velocitats. “Continuem treballant-hi”, asseguren fonts municipals.

De fet, la nova ordenança de civisme i convivència, que s’hauria d’aprovar els pròxims mesos, multarà el consum d’alcohol a la via pública amb sancions de fins a 750 euros, pràcticament el doble que en l’actualitat, tal com es preveu a la norma.