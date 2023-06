Investiguen dos porters del Waka per xenofòbia

Els Mossos d’Esquadra han citat com a investigats dos controladors de la discoteca Waka Sabadell, a Sant Quirze del Vallès, que haurien comès delictes contra l’exercici dels drets fonamentals i les llibertats públiques en no deixar accedir a l’interior de la sala diverses persones per motius xenòfobs.

Els investigadors van realitzar una anàlisi de denúncies i incidents registrats en aquesta discoteca relacionats amb conductes discriminatòries delictives per part controladors de l’establiment. Aquestes denúncies indicaven conductes xenòfobes i racistes, ja que no permetien l’accés de persones per motiu d’origen o color de pell. En concret es va treballar amb dues denúncies que afectaven a dues noies i un noi.

Els fets, a finals del 2021 i durant el 2022

La investigació ha permès verificar aquestes informacions i identificar dos controladors de la discoteca com a presumptes autors d’alguns d’aquests fets delictius. Van tenir lloc a finals del 2021 i durant el 2022 contra persones per raó del seu origen i les seves característiques físiques.

Cal destacar que a més del delicte comès per prohibir l’entrada per motius discriminatoris, en alguns casos els controladors van negar el full de reclamacions a les persones afectades, tot i que aquestes el van demanar en sentir-se agreujades per aquesta conducta.