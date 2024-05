Ronda Nord sí, ronda Nord no: què diu cada partit?

Les eleccions catalanes del pròxim diumenge han servit per fer aflorar en les últimes setmanes debats crònics a casa nostra. Un dels temes candents durant la campanya ha estat la ronda Nord, qüestió amb una gran repercussió en clau sabadellenca que ha generat friccions constants entre els partits en l’àmbit català. Malgrat que l’acord entre Estat -PSOE- i Generalitat -ERC- és un fet, factors administratius i jurídics han alentit la marxa de la futura via.

Mentre no es comenci a treballar sobre el terreny, les formacions han aprofitat la campanya per palesar el seu posicionament sobre la infraestructura, no només per connectar Sabadell i Terrassa amb Castellar, sinó també al voltant d’un hipotètic allargament del Quart Cinturó per arribar fins a Granollers. Així, a través de mítings, entrevistes i rodes de premsa dels diferents membres i portaveus, els grups han fixat la postura sobre la projectada carretera. Com passa amb altres projectes com el Hard Rock, la ronda Nord ha esdevingut una de les armes per reforçar un determinat missatge.

ERC i PSC, una confrontació malgrat l’entesa pels pressupostos

Avui, l’anomenat Quart Cinturó connecta Abrera amb Terrassa, amb un sistema viari configurat en la major part del seu traçat amb tres carrils per sentit i sota el nom de B-40. El compromís entre ERC i PSC per tirar endavant els pressupostos de la Generalitat de 2023 dibuixava el perllongament la via fins a Sabadell. Amb tot, però, Esquerra veu negatiu l’allargament, tal com han expressat diferents veus del partit. En els últims mesos, Pere Aragonès ha refredat l’inici de les obres, evidenciant que un escenari de pactes diferent faria decantar el seu ‘vot’ pel ‘no’ a la ronda. En campanya, Jordi Albert, número 11 a les llistes dels republicans, ha afirmat que la B-40 ha de morir amb la seva connexió amb l’autopista C-58: “no s’ha de fer”.

La postura d’Esquerra es contraposa al discurs del PSC, que va ser un dels grans impulsors de la carretera, posant la ronda com a condició per aprovar els comptes l’any passat. Així, el partit liderat per Salvador Illa ha repetit que aposta per executar la infraestructura i ampliar el teixit viari per connectar les tres capitals vallesanes. “És un projecte important que genera diferents veus, però s’haurà de consensuar amb el territori i ser valent a l’hora de fer-lo perquè si no col·lapsarem el país per als ciutadans i les mercaderies”, ha dit en campanya Alícia Romero, número 2 dels socialistes.

PP i Junts, contundents pel ‘sí’

El sí sense matisos és també defensat per partit a la dreta, com el PP o Ciutadans. El líder dels populars, Alejandro Fernández, ha centrat de fet les seves darreres aparicions públiques en aquesta qüestió, criticant el bloqueig que impedeix desenvolupar aquests projectes en el territori. En una entrevista al Diari, no va dubtar: “Si tenim la clau de la política catalana, la farem. Insisteixo que no és només una qüestió de si t’agrada més o menys el traçat, és el missatge que envies als inversors”, sostenia.

En una direcció similar camina Junts. “Sabadell necessita la B-40”. Els exconsellers Lourdes Ciuró i Jaume Giró van reclamar la setmana passada en un acte a la nostra ciutat la construcció definitiva de la B-40 o ronda Nord. La política sabadellenca destaca que Sabadell és la capital d’una comarca amb “alt dinamisme econòmic, potent i pionera” i reivindica la construcció d’aquesta infraestructura per a unir Sabadell i Terrassa.

Comuns i CUP, contra “trinxar el territori”

En l’altre bàndol hi ha Comuns Sumar i la CUP. Les dues candidates han reiterat que volen enterrar amb la infraestructura. “Desprogramarem la ronda Nord i la B-40. El conveni de la ronda Nord no arriba perquè ERC comparteix els nostres dubtes, però no s’atreveix a plantar-se”, va dir Jéssica Albiach en una entrevista al Diari.

Un titular similar va deixar Laia Estrada. La cupaire argumenta que és una obra “innecessària”. “No necessitem més cotxes, ni més emissions, de la mateixa manera que no necessitem més vols o més casinos”, expressa. Tancant: “estem totalment en contra del Quart Cinturó, li posin el nom que li posin, i és vergonyós que ERC hagi volgut maquillar-ho”.

Sembla evident que els resultats del pròxim diumenge a les urnes determinarà el calendari i els ritmes de la ronda, una carretera que ha entrat de ple en la campanya.