Aragonès refreda l’inici de les obres de la ronda Nord: “Treballem per signar el conveni definitiu”

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, s’ha mostrat prudent aquest dilluns sobre els passos d’execució de la ronda Nord de Sabadell i Terrassa per connectar Castellar després de l’acord entre l’Estat i la Generalitat signat el passat mes de juliol. En una entrevista al programa Els Matins de TV3, el líder de l’executiu català ha evitat posar terminis per a l’inici de les obres de la futura carretera, assegurant que els dos governs han de treballar “al llarg d’aquest any per signar el conveni definitiu” i definir el traçat de la infraestructura.

“Vam signar el protocol al juliol, que ens donava uns mesos per aprofundir sobre aquesta qüestió amb el Ministeri de Transports. Treballarem al llarg d’aquest any per signar el conveni definitiu”, ha apuntat sobre l’estat actual de la qüestió, encara sense calendari. En aquest sentit, Aragonès ha assenyalat les principals claus del futur acord. “Ha de tenir una condició sine qua non. L’impacte mediambiental s’ha de minimitzar al màxim i, sobretot, ha de ser allò que ens demanen les alcaldies del Vallès Occidental i el que posa a l’acord: una ronda Nord per connectar els sistemes urbans, de les ciutats”, ha remarcat.

Aragonès ha assenyalat el trànsit de mercaderies com un dels principals reptes per a reduir la circulació viària. “Ens hem de plantejar en un futur la línia orbital ferroviària i millorar el trànsit de mercaderies per Europa via tren per anar traient camions de les carreteres”, ha sentenciat sobre les motivacions de la ronda Nord.

Reunió a Madrid

Tal com van confirmar les dues parts la setmana passada, la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, i la consellera de Territori, Ester Capella, s’han de reunir el pròxim 13 de setembre a Madrid, amb la ronda Nord de Sabadell, Terrassa i Castellar com un dels punts importants damunt la taula.